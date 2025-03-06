"Имитация комнаты" - В Могилеве поставили остановку с окном и занавеской. "Оригинально" или "безвкусно"?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.03.2025 13:03 , Обновлено: 06.03.2025

В Могилеве на одной из улиц поставили необычную остановку: с окном, занавеской, подоконником и цветами на нем в горшках. Видео с этой остановкой попало в TikTok. Комментаторы стали обсуждать объект, мнения разделились.

“Посмотрите, как оригинально она выглядит. Это имитация комнаты, в которой есть окно, висит занавеска, и на подоконнике стоят цветы. Все это находится за пластиком, поэтому повредить, по идее, не должны. Остановка интересная и нетипичная”, - поделилась мнением автор ролика.

Это остановка “ОАО “Лента”, которую установило данное предприятие. Находится она на улице Челюскинцев в областном центре.

Автор ролика спросила у комментаторов, как им такая остановка, и они рассказали. “Остановка - огонь! Главное, чтобы люди берегли эту красоту”, - написала одна комментаторша.

“Все красиво, но надолго ли?” - задалась вопросом другая.

“Это не оригинально, а безвкусно”, - считает третья.

Еще одна пользовательница TikTok тоже не увидела ничего уникального в этой остановке: “В чем оригинальность? Занавеска или три скамейки? Некуда присесть, и ветродуй”.

“Остановка красивая, но мест для сидения мало. А иногда приходится ждать транспорт и 20, и 30 минут”, - поделилась мнением комментаторша.

“Супер, даже просто посидеть приятно”, - добавила другая.