"Идет на работу" — Водитель заметила на улице дикого оленя в светоотражающем жилете. Как так получилось?

📷 Фото

Опубликовано: 27.11.2024 12:03 , Обновлено: 27.11.2024

В Канаде заметили оленя, переходящего улицу в светоотражающем жилете. Местные жители попытались понять, то надел на дикого зверя одежду, а в службе охраны природы призвали так не делать.

«Машина передо мной притормозила, что не является чем-то необычным, ведь олени пересекают шоссе. Но этот был одет в жилет с высокой степенью защиты», - рассказала женщина.

Она успела сделать две фотографии, на которых олень полностью застегнут в жилет с полосками светоотражающего материала, прежде чем животное ушло. Но она все еще не могла осознать увиденное.

«Я подумала: «Что? Как… что?» - вспомнила женщина.

Джо Рич, владелец эвакуаторной мастерской на шоссе, проходящем через город, сказал, что увидел оленя в лесу примерно в то же время. По его словам, ему удалось рассмотреть оленя поближе, и он явно был одет в куртку, а его ноги были просунуты в рукава.

«Она застегнута на всю длину. Кто-то… очевидно, должен был справиться с этой штукой и надеть на нее куртку. Сначала я подумал, что она запуталась в ней, но на второй взгляд это не так», — рассказал он.

Женщина, сделавшая фото, разместила их в Facebook, надеясь получить ответы на вопросы, но пока получила лишь предположения - и множество шуток.

“Олень идет на работу», - написал один из пользователей. «Пытается выдать себя за охотника!» - пошутил второй.

Другие предположили, что кто-то хотел защитить оленя от попадания под машину.

Рич сказал, что, возможно, это розыгрыш, но отметил, что, несмотря на то, что олень кажется «не беспокоящимся» в данный момент, в будущем это может привести к проблемам. По его словам, если олень не сможет сбросить шерсть, у него могут развиться болезни.

«Это что-то новенькое. Мне попадались олени с рождественскими гирляндами на рогах, но никогда ничего подобного», - рассказал Имон МакАртур из Службы охраны природы Британской Колумбии в интервью CBC News, получив фотографии оленя. «Мне попадались олени с рождественскими гирляндами на рогах, но никогда ничего подобного».

«Мы надеемся, что если она за что-нибудь зацепится, то оторвется», - добавил он и призвал людей следить за оленями и сообщать обо всех новых встречах, особенно если олень кажется испуганным или попавшим в беду.

Он сказал, что люди не должны подходить к диким оленям и надевать на них одежду. «Не думал, что мне придется это уточнять. Обычно они довольно быстрые», — отметил сотрудник службы.

Арнольд сказал, что в городе есть люди, которые иногда дают оленям еду. Но чтобы одеть оленя, нужно, чтобы кто-то обмотал жилет вокруг ног дикого животного и застегнул ее - и она хотела бы узнать, как это происходит.