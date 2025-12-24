"И не говорите, что не видели": На улицах Минска заметили космонавта в скафандре

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2025 12:14 , Обновлено: 24.12.2025

Сразу несколько пользователей соцсетей поделились видео из Минска, на которых виден человек в скафандре, мило машущий рукой и просто гуляющий по городу. По всей видимости, речь вряд ли идёт о генерации ИИ.

По словам жителей столицы, заметить космонавта можно было в самом центре. Причём прогуливается он по городу не первый день.

“Вчера случайно с ним столкнулись на лестнице у пешеходного перехода, пожелал счастливого Нового года. Было неожиданно и приятно”, — написала в комментариях к видео одна из пользовательниц Threads.

Кто-то уж написал, что не везде космонавту были рады: “Видела, как его охрана “Галереи” гоняла”.

Впрочем, судя по внешнему виду, скафандр и космонавт - ненастоящие, а просто человек в новогоднем костюме. Возможно, чья-то рекламная акция или, как предположили очевидцы, очередной “Игорь” возвращался с работы или корпоратива.