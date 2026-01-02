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Художественный музей Беларуси оживил картины

Художественный музей Беларуси оживил картины
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Национальный художественный музей Беларуси сделал подарок в своих соцсетях всем любителям искусства. Он оживил сразу несколько картин и сделал из них мини-виртуальную выставку произведений из своей коллекции.

“Предлагаем по-новому взглянуть на любимые и знакомые произведения белорусских художников: маленькие фрагменты из жизни героев полотен — забавы на морозе, спортивные игры на льду, а также иммерсивные заснеженные пейзажи, очнувшиеся как по волшебству!” — предложили в Национальном художественном музее.

Полюбоваться можно сразу на 6 картин разных художников и лет. Среди них есть и такая, которой почти 100 лет, и сравнительно недавняя — 2007 года.

  1. Самусенко Сергей «Старый дворик Минска», 2011
  2. Пасюкевич Владимир «Хоккеисты», 1962
  3. Волков Анатолий «Снежки», 1957
  4. Барабанцев Виктор «Зимний вечер», 2007
  5. Астапович Аркадий «Деревня», 1929
  6. Самочернов Владимир «Мост через Березину», 1966
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