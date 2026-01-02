Художественный музей Беларуси оживил картины

Опубликовано: 02.01.2026 17:50 , Обновлено: 02.01.2026

Национальный художественный музей Беларуси сделал подарок в своих соцсетях всем любителям искусства. Он оживил сразу несколько картин и сделал из них мини-виртуальную выставку произведений из своей коллекции.

“Предлагаем по-новому взглянуть на любимые и знакомые произведения белорусских художников: маленькие фрагменты из жизни героев полотен — забавы на морозе, спортивные игры на льду, а также иммерсивные заснеженные пейзажи, очнувшиеся как по волшебству!” — предложили в Национальном художественном музее.

Полюбоваться можно сразу на 6 картин разных художников и лет. Среди них есть и такая, которой почти 100 лет, и сравнительно недавняя — 2007 года.