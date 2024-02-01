Хотите выиграть лотерею? Эксперты назвали самые частые цифры и самые редкие

Опубликовано: 01.02.2024 11:40 , Обновлено: 01.02.2024

Мечтаете выиграть в лотерею? Возможно, стоит проверить, какие цифры встречаются чаще всего в выигрышных комбинациях. Конечно, никто никаких гарантий дать не может, а теория вероятности гласит, что шансы у всех примерно одинаково низкие.

Например, если вам нужно выиграть в лотерее, где нужно угадать 6 цифр, которые достанут, например, на шариках из лототрона, то вероятность победы 1 к 13,9 млн. А вероятность выигрыша в лотерее, где в билете надо вычеркнуть поля цифр, составит 1 к 175 млн.

Однако, статистика показывает, что некоторые цифры попадаются чаще других. Так, исследователи проанализировали историю выигрышей популярной польской игры Lotto (6993 розыгрыша), и выяснили, что число “17” попадалось чаще всего (920 раз). Затем идёт “34” с результатом 909. На третьем месте «21» с частотой 908 раз и «27» с чуть меньшим значением — 906. Последние два — «38» , встретившийся 902 раза, и «24» , встретившийся 901 раз.

Приведенные выше данные показывают, что цифры первой десятки — самые редкие. Есть также несколько номеров, которые в истории разыгрывались гораздо реже, чем другие: 49, 44, 47, 12, 48 и 43. Как видите, последние десять номеров тоже не имеют особых шансов.

И помните, что азарт - плохой помощник. Не старайтесь курить больше билетов, чем можете себе позволить. Вероятность выигрыша вырастет незначительно, а вот дыру в семейном бюджете вы можете продлить основательную. Помните, что лотереи - это не способ заработка, а всего лишь игра.