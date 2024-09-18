"Хоп, появился человечек" - Россиянин показал, как камера китайского авто нашла на кладбище "оживших мертвецов"

🎥 Видео

Опубликовано: 18.09.2024 10:47 , Обновлено: 18.09.2024

Один из пользователей социальных сетей поделился видео, на котором камера его китайского электрокара LiXiang «увидела» на кладбище «оживших мертвецов». «Хоп, появился человечек.. А по факту.. у нас никого нет», - прокомментировал автор ролика.

Где было снято видео, не уточняется. Однако, в Telegram-каналах, которые растиражировали эту запись, утверждается, что владелец авто - россиянин.

Проезжая по кладбищу и снимая всё на видео, мужчина продолжил комментировать то, как его машина показывает людей, которых нет: силуэты людей отображались на экране в авто, но когда он переводил камеру на дорогу, было видно, что на обочине в тот момент никого не было.

«Хоп, ещё парочка, хотя спереди никого нет, только одна женщина вот справа. Сейчас он её вот показывает, но помимо неё ещё… вот, пожалуйста, несколько духовных тел, или как это назвать?» - задался вопросом автор ролика.

В свою очередь производитель китайских машин Lil Auto заверил, что «ожившие мертвецы» — это не «сверхъестественное явление, а сбой программных алгоритмов». Пользователи соцсетей предположили, что так система могла “считывать” лица людей на памятниках, кресты или сами могилы.

Ранее о подобном рассказывали владельцы Tesla, камеры которых тоже «видели призраков». В Сети можно найти не один подобный ролик.