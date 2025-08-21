"Ходячее" дерево удивило сотни тысяч человек в TikTok: "Как теперь объяснить психологу?"

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2025 11:12 , Обновлено: 21.08.2025

В TikTok завирусилось видео с "ходячим" деревом - оно набрало более 3,6 млн просмотров за 3 дня. Судя по комментариям, тысячи пользователей вообще не поняли, "куда пошло" растение, и очень удивились снятому явлению. Однако спустя время, кажется, кто-то все же нашел ответ.

На кадрах видно лес, среди которого вдалеке одно дерево быстро передвигается и как-будто само куда-то идет.

“Как теперь объяснить психологу, что видел ходячее дерево?”, — написано в ролике.

Где сняли видео, точно неизвестно. Пользователи в Сети пишут, что это произошло где-то в Колумбии.

“Куда оно идет?”

Зрители также остались в недоумении. Более 3 тыс. комментарием с одинаковыми вопросами - “куда оно пошло?”.

“Ладно психологу, а нам кто обьяснит????” — написал один из пользователей под роликом и собрал 10,3 тыс. лайков.

“Зачем оно идет? Куда оно идет? И что там будет делать?.. Вопросов больше, чем ответов…?” — отметил второй.

Третий уточнил: “Очень быстро идет. Оно точно пешком?”

Еще один пошутил: “Я работаю в психбольнице, но теперь мне кажется, что не работаю, а лежу…”

А кто-то вспомнил сцену из “Властелина колец”: “Древобород вместе со своими братьями и двумя маленькими хоббитсами успешно захватили Изенгард и остановили злодеяния Сарумана Белого:)”

[inf]В книге и фильмах “Властелин колец” есть энты, или ходячие деревья. Это древние, разумные существа, которые являются хранителями лесов.

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“Тайна раскрыта”

Однако одна из пользовательниц опубликовала видео, в котором заявила, что “тайна ходячих деревьев раскрыта”. На нем видно, что растение везет трактор.

“Что было на тех видео, я не знаю, может, и правда “ходячие” деревья. А вот мы таким образом чистим участок от деревьев. Те, кто видел это издалека, сказали что выглядит это на самом деле жутко, и в то же время смешно. Раз — и потопала берёза?”, — отметила автор “разоблачающего” ролика.

Правда, в комментариях решили не поверить такому объяснению.

“Мало того, что ходит, так ещё и трактор угнало???” — пошутил кто-то.

“Вот это дааааа!!!!!! Дерево за собой трактор тащит!!!!!! Вот это сила природы!!!!!”, — подхватил еще один.

“А я уже к психиатру записалась по поводу ходячих деревьев”, — посмеялись в комментариях.

Некоторые расстроились, что тайну открыли: “Ну вот, только начала верить в чудо”.