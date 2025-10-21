Хирурги попросили пациентку играть на кларнете во время операции на мозге
Британские хирурги провели необычную операцию на мозге пациентки, страдающей болезнью Паркинсона. Во время операции врачи не только не сделали женщине общий наркоз, но ещё и попросили её играть на кларнете прямо на операционном столе.
Эта история скорее напоминает сюжет одной из серий популярного некогда сериала “Доктор Хаус”, чем медицинский отчёт об успешно проведённой операции. Пациентка - 65-летняя Дениз Бэкон, которой больше 10 лет назад поставили диагноз болезнь Паркинсона. По мере прогрессирования заболевания женщина начала постепенно утрачивать способность нормально двигаться - ходить, плавать, танцевать, а также играть на кларнете в местном оркестре.
Лекарства, позволяющего излечить болезнь Паркинсона, человечество до сих пор не нашло, а вот методов замедлить прогрессирование его симптомов в медицине немало - от медикаментозной терапии до физиотерапии и хирургического вмешательства. Поскольку замедленность движений и мышечная скованность серьёзно ограничивали качество жизни пациентки, женщина решилась на весьма радикальное лечение и согласилась лечь под нож хирургов в больнице Королевского колледжа в Лондоне.
Пациентка прошла курс глубокой стимуляции мозга - это хирургическая процедура, которая предполагает имплантацию электродов в головной мозг. Врачи проделали в черепе женщины несколько небольших отверстий, через которые и имплантировали электроды. Особенность операции заключалась в том, что Бэкон не стали погружать в медикаментозный сон, а сделали лишь местную анестезию, чтобы обезболить кожу головы и черепа. В результате женщина не просто не спала на протяжении всей четырехчасовой операции, но и активно помогала хирургам.
Оставить пациентку в сознании врачи решили для того, чтобы оценить эффективность терапии: как только электроды были установлены на левом полушарии мозга Дениз, по ним пустили ток и следили за реакцией организма. Для этого женщину попросили сыграть на кларнете - так врачи смогли оценить её мелкую моторику и двигательную реакцию.
Сразу же после подключения электродов врачи отметили немедленное улучшение движений правой руки: вернувшаяся к пальцам ловкость позволило пациентке с Паркинсоном с легкостью сыграть на любимом музыкальном инструменте. Такую же реакцию смогли наблюдать хирурги и с левой рукой пациентки, когда имплантировали электроды в правую часть ее мозга.
Профессор Кейумарс Ашкан, нейрохирург, проводивший глубокую стимуляцию мозга, пояснил, что на сегодняшний день эта процедура является одним из наиболее эффективных, научно обоснованных и долгосрочных методов контроля двигательных симптомов болезни Паркинсона. Она помогает уменьшить тремор рук и ног, скованность и замедленность движений.
“Современные достижения в технологии глубокой стимуляции мозга теперь позволяют нам персонализировать терапию в соответствии с потребностями наших пациентов, что положительно влияет на качество их жизни”, - заявил профессор Ашкан.
Как правило, врачи прибегают к этому методу уже на поздних этапах болезни, когда лекарства уже не так эффективно справляются с устранением симптомов болезни.
Сама пациентка, как отметило британское издание Daily Mail, осталась крайне довольна лечением.
“Я уже замечаю улучшения в своей способности ходить, и мне не терпится вернуться в бассейн и на танцпол, чтобы проверить, улучшились ли там мои способности”, - рассказала Бэкон.
Впрочем, такое лечение вносит свои ограничения в жизнь пациента: в грудную клетку женщины хирурги вживили специальный имплант, генератор импульсов. По расчётам производителя, его батареи должно хватить на 20 лет - затем потребуется его замена. Имплант необходим, что отслеживать активность мозга и может автоматически регулировать электрическую стимуляцию при необходимости.