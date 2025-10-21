Хирурги попросили пациентку играть на кларнете во время операции на мозге

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Опубликовано: 21.10.2025 09:11 , Обновлено: 21.10.2025

Британские хирурги провели необычную операцию на мозге пациентки, страдающей болезнью Паркинсона. Во время операции врачи не только не сделали женщине общий наркоз, но ещё и попросили её играть на кларнете прямо на операционном столе.

Эта история скорее напоминает сюжет одной из серий популярного некогда сериала “Доктор Хаус”, чем медицинский отчёт об успешно проведённой операции. Пациентка - 65-летняя Дениз Бэкон, которой больше 10 лет назад поставили диагноз болезнь Паркинсона. По мере прогрессирования заболевания женщина начала постепенно утрачивать способность нормально двигаться - ходить, плавать, танцевать, а также играть на кларнете в местном оркестре.

Лекарства, позволяющего излечить болезнь Паркинсона, человечество до сих пор не нашло, а вот методов замедлить прогрессирование его симптомов в медицине немало - от медикаментозной терапии до физиотерапии и хирургического вмешательства. Поскольку замедленность движений и мышечная скованность серьёзно ограничивали качество жизни пациентки, женщина решилась на весьма радикальное лечение и согласилась лечь под нож хирургов в больнице Королевского колледжа в Лондоне.

Пациентка прошла курс глубокой стимуляции мозга - это хирургическая процедура, которая предполагает имплантацию электродов в головной мозг. Врачи проделали в черепе женщины несколько небольших отверстий, через которые и имплантировали электроды. Особенность операции заключалась в том, что Бэкон не стали погружать в медикаментозный сон, а сделали лишь местную анестезию, чтобы обезболить кожу головы и черепа. В результате женщина не просто не спала на протяжении всей четырехчасовой операции, но и активно помогала хирургам.

Оставить пациентку в сознании врачи решили для того, чтобы оценить эффективность терапии: как только электроды были установлены на левом полушарии мозга Дениз, по ним пустили ток и следили за реакцией организма. Для этого женщину попросили сыграть на кларнете - так врачи смогли оценить её мелкую моторику и двигательную реакцию.

Сразу же после подключения электродов врачи отметили немедленное улучшение движений правой руки: вернувшаяся к пальцам ловкость позволило пациентке с Паркинсоном с легкостью сыграть на любимом музыкальном инструменте. Такую же реакцию смогли наблюдать хирурги и с левой рукой пациентки, когда имплантировали электроды в правую часть ее мозга.

Профессор Кейумарс Ашкан, нейрохирург, проводивший глубокую стимуляцию мозга, пояснил, что на сегодняшний день эта процедура является одним из наиболее эффективных, научно обоснованных и долгосрочных методов контроля двигательных симптомов болезни Паркинсона. Она помогает уменьшить тремор рук и ног, скованность и замедленность движений.

“Современные достижения в технологии глубокой стимуляции мозга теперь позволяют нам персонализировать терапию в соответствии с потребностями наших пациентов, что положительно влияет на качество их жизни”, - заявил профессор Ашкан.

Как правило, врачи прибегают к этому методу уже на поздних этапах болезни, когда лекарства уже не так эффективно справляются с устранением симптомов болезни.

Сама пациентка, как отметило британское издание Daily Mail, осталась крайне довольна лечением.

“Я уже замечаю улучшения в своей способности ходить, и мне не терпится вернуться в бассейн и на танцпол, чтобы проверить, улучшились ли там мои способности”, - рассказала Бэкон.

Впрочем, такое лечение вносит свои ограничения в жизнь пациента: в грудную клетку женщины хирурги вживили специальный имплант, генератор импульсов. По расчётам производителя, его батареи должно хватить на 20 лет - затем потребуется его замена. Имплант необходим, что отслеживать активность мозга и может автоматически регулировать электрическую стимуляцию при необходимости.