«Халявный декор на Хэллоуин» — Видео, как паук-«трудяга» плетет паутину собрало почти 1,5 млн просмотров TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 14.10.2024 12:18 , Обновлено: 14.10.2024

Едва ли вам раньше удавалось увидеть процесс плетение паутины пауком от и до. Однако одной из пользовательниц TikTok удалось заснять это действо, вместив в 30-секундный ролик. Видео быстро завирусилось в соцсети, став самым популярным роликом на странице автора и породив дискуссию длинной в 600 комментариев.

За процессом ускоренного плетения паутины, снятым американкой с ником beverlyskillz, наблюдали пользователи из самых разных уголков мира.

Кому-то происходящее напомнило процесс нанесения звуковой дорожки на пластинку, а кто-то увидел в этом подготовку к скорому празднику.

“Халявный декор на Хэллоуин”, - пошутил один из комментаторов.

“Этот трудяга заблокировал локацию”, - написал другой.

“Это на самом деле самая крутая вещь, которую я видел, и тот факт, что вы это засняли! Ух ты!” - написал другой.

“А теперь представьте, сколько он их за жизнь плетет, собирает на них еду. А потом приходят люди и снимают паутину. И паук в депрессии, без домика и без еды”, - написала одна из пользовательниц, на что ей ответили, что после таких мыслей совсем не хочется трогать паутину.

“Мне нравится, что вы позволили ему остаться там. Типа “Нет, извините, качели вышли из строя, паук поселился в раме”, - высказался один из комментаторов, на что автор согласилась и заметила, что паук живёт там уже пару недель и когда один такой жил около курятника, она не собирала яйца несколько дней, чтобы не тревожить его.

По словам американки, плетение паутины на видео заняло у паука где-то 45 минут, и она получилась впечатляющей.

“Что еще круче, так это то, что его поддерживающие сети для основной сети охватывают все качели, длина которых составляет 8 футов (почти 1,5 метра), а сама она, я полагаю, размером около 1 фута (зо см.)” - рассказала автор видео в комментариях.

Вирусность ролика побудила американку и далее продолжать снимать контент о жизни паука. Так, позже она поведала подписчикам, что паук - “умное создание” и после дождя решил перебраться под навес на террасе, а также показала, как он выглядит вблизи. Им оказался один из самых эффектных пауков в мире - шипастый паук-кругопряд (Gasteracantha cancriformis).