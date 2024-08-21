Гродненская фабрика выпустила графин-неваляшку. Сколько стоит?

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Опубликовано: 21.08.2024 16:13 , Обновлено: 21.08.2024

Белорусский стеклозавод "Нёман" презентовал в своём аккаунте в TikTok новое изделие - графин с выпуклым дном. Пользователи соцсети оценили новинку, но удивились стоимости.

Одни пользователи сравнили новый графин с “танцующими” бокалами известного бренда, другие отметили, что его стиль походит на что-то из советского прошлого.

“Вино не пью, но уже хочу себе такое!”, - написал один из белорусов в комментариях.

“У меня такие «танцующие» бокалы под виски от Dior. Круто что и графин есть. Молодцы”, - высказался один из пользователей.

“Попахивает СССР, еще и музыка соответствующая”, - написала ещё одна комментаторша.

“Великолепная идея! И бокалы очень красивые”, - ещё один комментарий под видео.

Пользователи спросили, сколько стоит новинка, и производитель ответил, что в фирменных магазинах “Нёмана” новый графин обойдётся в сумму 201,5 рубль .

А 6 стаканов из этой серии обойдутся в ещё 306 рублей .

Многие комментаторы удивились цене, заявив, что это очень дорого. Однако производитель заверил, что такая стоимость обусловлена использованием “премиального хрусталя и ручной работой”.