Гродненская фабрика выпустила графин-неваляшку. Сколько стоит?
Белорусский стеклозавод "Нёман" презентовал в своём аккаунте в TikTok новое изделие - графин с выпуклым дном. Пользователи соцсети оценили новинку, но удивились стоимости.
Одни пользователи сравнили новый графин с “танцующими” бокалами известного бренда, другие отметили, что его стиль походит на что-то из советского прошлого.
“Вино не пью, но уже хочу себе такое!”, - написал один из белорусов в комментариях.
“У меня такие «танцующие» бокалы под виски от Dior. Круто что и графин есть. Молодцы”, - высказался один из пользователей.
“Попахивает СССР, еще и музыка соответствующая”, - написала ещё одна комментаторша.
“Великолепная идея! И бокалы очень красивые”, - ещё один комментарий под видео.
Пользователи спросили, сколько стоит новинка, и производитель ответил, что в фирменных магазинах “Нёмана” новый графин обойдётся в сумму 201,5 рубль .
А 6 стаканов из этой серии обойдутся в ещё 306 рублей .
Многие комментаторы удивились цене, заявив, что это очень дорого. Однако производитель заверил, что такая стоимость обусловлена использованием “премиального хрусталя и ручной работой”.