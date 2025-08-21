Грибники рассказали, зачем стучат по грибам перед срезанием

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Опубликовано: 21.08.2025 14:07 , Обновлено: 21.08.2025

Для многих белорусов сбор грибов — это больше, чем просто хобби. В выходные или будни, в дождь или солнце, сотни грибников с корзинками, пакетами и подручными средствами в руках отправляются на поиски лесных сокровищ. И наверняка у каждого есть какие-то хитрости при сборе. Например, одна из таких - постукивание по шляпке гриба перед тем, как его срезать или выкрутить.

Оказывается, некоторые грибники считают, что если постучать по шляпке гриба, это может указать на то, здоровый ли перед вами экземпляр. Хороший гриб должен издать глухой звук, заявила растениевод из Польши.

А вот если вы его не слышите, то, по мнению некоторых, экземпляр либо болен, либо кишит червями, поэтому не стоит собирать его и нести домой в корзине.

Правда, говорят, что метод не сработает на зонтичных.

Второй причиной люди называют пользу для будущего урожая. По словам грибников, несколько ударов высвобождают и распространяют споры, тем самым увеличивая вероятность появления новых грибов на этом месте.

Есть и третья причина — постукивание по грибу помогает удалить грязь, лесной мусор, жуков, слизней и т. д.

Отметим, что научного подтверждения этому действию нет.

Ну а самая веселая версия — чудесные звуки! Кто-то делает это, чтобы поднять себе настроение.

“Говорят, что каждый гриб имеет свой уникальный резонанс. Получается настоящий грибASMR”, — предположили в группе Вконтакте “Грибарий” и опубликовали видео “битья” по шляпкам.

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“Ради рассеивания спор можно и постучать”, — написал один из зрителей под видео.

“Классное видео, мне понравилась задумка. У грибов забавные шляпки и реально хочется по ним хлопать ради приятного звука. Звук вырывания из земли вообще обалденный”, — восхитился второй.

Третий возмутился: “А меня жутко раздражает. Хочется сказать: “По голове себе постучи!”