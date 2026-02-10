Грабители взорвали машину среди бела дня. Перестрелка с полицией попала на видео

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Опубликовано: 10.02.2026 10:24 , Обновлено: 10.02.2026

Эти кадры больше похожи на съёмки очередного голливудского блокбастера: вооружённые грабители, выстроившие баррикады прямо посреди оживлённого шоссе, взрыв фургона и перестрелка с полицией. Вот только происходили все эти события, увы, не на съёмочной площадке, а на обычной автомагистрали, недалеко от итальянского городка Тутурано.

Всё произошло в понедельник, 9 февраля, на национальной трассе 613, недалеко от Тутурано. Там группа вооружённых в масках и белых комбинезонах среди бела дня напала на бронированный фургон, принадлежащий компании BTV Battistolli. Эта компания является в Италии ведущим поставщиком комплексных услуг по безопасности, инкассации и защите ценностей.

Чтобы остановить бронированный автомобиль, преступники использовали проблесковые маячки, напоминающие сирены полицейских машин. Затем нападавшие попытались с помощью взрывчатки снести крышу фургона, после чего достали оружие и устроили перестрелку с полицией.

По-настоящему кинематографические кадры, снятые кем-то из очевидцев дерзкого нападения, разлетелись по соцсетям.

По данным итальянского информационного агентства Ansa, несмотря на перестрелку и использование взрывчатки, никто не пострадал. Преступники скрылись с места происшествия, а сотрудникам полиции пришлось пуститься за ними в погоню. По данным итальянских СМИ, выследить их удалось благодаря информации, полученной от других водителей.

В результате карабинеры из управления полиции провинции Лечче обнаружили нападавших в сельской местности между Сквинцано и Кампи-Салентиной. По предварительным данным, в ограблении участвовало как минимум шесть человек, задержать удалось только двух из них.

Что именно было целью нападавших и удалось ли им по итогу выкрасть желаемое из бронированного фургона - не уточняется.