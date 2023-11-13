Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября 2023 года. Кого из знаков зодиака ждет приключение, а кого — тупик?

Опубликовано: 13.11.2023 09:21 , Обновлено: 13.11.2023

Неделя с 13 по 19 ноября может быть наполнена различными событиями и вызывать разные эмоции, поэтому важно быть готовым к тому, что может произойти. Возможно, что советы, основанные на позиции планет и звезд, помогут вам понять свои сильные и слабые стороны, а также подготовиться к любым вызовам. Найдите свой знак зодиака и узнайте, что приготовила для вас судьба.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Как это часто бывает, вам предстоит много работы, которая окупится в ближайшие недели. Трудолюбивые по натуре, Овны не будут жаловаться на дополнительную работу, которая принесет им большое удовлетворение. У вас появится возможность поработать над своей концентрацией.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вероятно, вы с нетерпением ждете конца недели, потому что он означает для вас что-то очень важное. Возможно, вы собираетесь отправиться в путешествие своей мечты или осуществить какой-то безумный план. Что бы вы ни задумали, все закончится успехом.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Социальным близнецам даже болезнь не помешает строить безумные планы. Вопреки прогнозам близких, вы неплохо справляетесь с осенней погодой и коварными перепадами температуры. Однако те, кто успел подхватить простуду, могут рассчитывать на быстрое выздоровление.

Рак (21 июня - 22 июля)

В течение предстоящей недели Ракам может показаться, что мир состоит из одних только препятствий и помех. Их ждут взлеты и падения, а неудача не всегда будет зависеть от ваших способностей. Но настроение может улучшиться, если вы воспользуетесь прелестями домашнего очага.

Лев (23 июля - 22 августа)

Напряжение витает в воздухе и будет сопровождать Львов на протяжении короткой череды нескольких стрессовых ситуаций. На работе может возникнуть спор с другим сотрудником. Не исключено, что эмоциональная нестабильность будет вызвана слишком сильным давлением со стороны вашего окружения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Удача улыбнется Деве, когда на горизонте появится шанс найти свою вторую половинку. Хорошее первое впечатление усилится благодаря благоприятным обстоятельствам вашей встречи. Однако есть опасение, что некоторые из Дев слишком поздно поймут, что стоило попросить номер телефона.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В поисках способа снять стресс Весы откроют для себя новую сферу деятельности, к которой у них есть врожденная склонность. У вас появится шанс продолжить свое приключение, если хватит на это мужества и терпения. Если же сдадитесь, то ожидайте, что из этого короткого эпизода вы извлечете ценные уроки.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Начало недели бросит вас в глубокий тупик, когда вам придется сдавать сложный экзамен. Однако на этом сложности не закончатся, так как Скорпионам еще придется продираться через массу бумажной работы. Вы можете рассчитывать на выполнение основных задач в пути.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В отличие от Скорпиона, для Стрельца в этот период время идет медленнее, чем обычно. Вы будете проводить дни, отдыхая и восстанавливая силы. Это будет приятным изменением для вас после недавних неприятностей со здоровьем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Представители знака Козерога только что осознали, что их отношение к близким людям было далеко от идеального. Хотя иногда бывает уже слишком поздно исправлять ошибки, на этот раз у вас еще есть шанс это сделать. Проявите свою заинтересованность и поддержку, в которой сейчас нуждается ваш родственник.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Беззаботное настроение Водолеев будет прервано неожиданным возвращением человека, с которым они имели дело в далеком прошлом. На поверхность могут выйти давно хранимые секреты и правда о вашем поведении. Если вы попытаетесь откреститься от этого, то можете сильно отдалить от себя друзей и знакомых.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Пока одни пытаются взять свою жизнь под контроль, Рыбы впервые за долгое время ощущают покой. В глубине души вы смирились с неудачами и преодолели недовольство некоторыми аспектами своей повседневной жизни. На этой неделе вы почувствуете, что все наконец-то вернулось на круги своя.

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