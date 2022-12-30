Гороскоп на 31 декабря. Кому нужно опасаться пьяных, а кому — приготовиться к чуду

Опубликовано: 30.12.2022 13:00 , Обновлено: 30.12.2022

День 31 декабря может быть очень эмоциональным для вас, и, возможно, вы даже испытаете ностальгию по 2022 году. Отпустите прошлое и посмотрите в будущее. Ведь старый год уходит только для того, чтобы наступил новый. Вот что ждет каждый знак зодиака с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года.

Овен (21.03 — 20.04)

Новогодняя ночь может быть для вас немного сложной из-за всех эмоций, которые вы давно душили, которые выйдут на поверхность с новогодним фейерверком. Пусть взрываются в эфире, как петарды, вы же все равно не сможете долго душить свою энергию.

Телец (21.04 — 21.05)

Наслаждайтесь весельем в полной мере. Сегодня день, когда все грехи будут прощены. Нужно выплеснуть все лишнее из себя, и предновогодняя ночь как нельзя лучше подходит для этого. Оставьте позади все заботы старого года и пусть в следующем году придет новая любовь!

Близнецы (21.05 – 21.06)

Канун Нового года — хорошее время, чтобы пересмотреть свое внутреннее «я». Вместо того, чтобы напиваться, постарайтесь сегодня сосредоточиться на себе и прогуляться до полуночи, чтобы стряхнуть с себя все тяготы старого года. Вдохните и почувствуйте, как приходят новые возможности.

Рак (22.06 — 22.07)

Нет необходимости оплакивать уходящий год. Невероятно, но кажется, что только вчера мы праздновали наступление нового года, который уходит сегодня. Если во время него вы не двигались с места, поверьте, что в новом вы обязательно справитесь гораздо лучше.

Лев (23.07 — 23.08)

Новый год пройдет в самом хорошем настроении. Не переусердствуйте с шампанским. Если вы состоите в отношениях, остерегайтесь пьяных людей, у которых никого нет.

Дева (24.08 — 22.09)

Сегодня вы можете чувствовать себя беспокойно. Это ваше подсознание чувствует приближающиеся перемены и возможности, которыми вам нужно воспользоваться в нужное время.

Весы (23.09 — 23.10)

Когда старый год угасает, позвольте умереть старым привычкам, которые отягощали вас. Пусть они умрут, а родятся новые, в соответствии с вашими собственными правилами и мечтами.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Будет идеальное время для ухаживаний и романтики. Вы будете чрезвычайно успешны. Единственная проблема, которая может возникнуть, — это решить, от чего отказаться, а от чего нет, потому что вы не сможете быть на нескольких мероприятиях одновременно. Или сможете?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Новогоднее застолье не смоет все проблемы старого года. Не игнорируйте их и решите сразу же, желательно первого января, чтобы они не тяготили вас целый год.

Козерог (22.12 – 20.01)

Новый год —это не только бутерброды и шампанское, это еще и люди, с которыми вы оставляете старый год и вступаете в новый, поэтому хорошо выбирайте тех, с кем вы хотите провести не только новогоднюю ночь, но и все последующие дни. Они важнее, чем вы думаете.

Водолей (21.01 — 20.02)

Вы сможете насладиться празднованием Нового года в полной мере. Вы будете радостны и полны хороших идей, как сделать этот праздник приятнее. Вечером обязательно придумайте или запишите пожелания на Новый год, у них есть все шансы сбыться.

Рыбы (21.02 – 20.03)

Вы должны подходить ко всему очень внимательно и не нарушать ранее достигнутых договоренностей или правил, потому что вы можете попрощаться с последним днем года со штрафом. Вечером атмосфера значительно улучшится, и ваша новогодняя вечеринка обещает быть веселой и интересной.