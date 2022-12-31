Гороскоп на 2023 год. К кому придет самое счастливое время, а к кому — личный армагеддон

Опубликовано: 31.12.2022 07:00 , Обновлено: 27.12.2022

Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака покажет, кто в ближайшие месяцы будет испытывать душевный покой и успешно реализовывать свои цели. Некоторым людям следует дважды подумать, прежде чем принимать решения, касающиеся их финансов и карьеры. Грядет новый год, полный испытаний, перемен, неопределенности и страхов для всех нас. Но также ждет год, в котором будут преобладать сопереживание, сострадание и любовь. Узнайте, что приготовила для вас судьба, и приготовьтесь к 2023 году.

Овен (21.03 — 20.04)

Работа

2023 год побудит вас внимательно смотреть по сторонам, так как некоторые возможности для лучшего заработка могут легко пройти мимо вас. Вполне вероятно, что примерно в середине года вы решите продолжить свое образование в какой-то области. Это, в свою очередь, позволит вам развиваться в том направлении, о котором вы раньше и не думали.

Любовь

Возможно, вы захотите отправиться куда-нибудь со своей второй половинкой. Если вы одиноки, вы решите поехать в одиночку и совсем не будете оглядываться по сторонам в поисках компании. Возможно, вы просто решите, что в этом году вам не нужны отношения.

Здоровье

Наконец-то вам удается угадать, в чем действительно нуждается ваш организм. Возможно, все, что вам нужно, - это комплекс витаминов? Или вы просто не получаете достаточной физической нагрузки? Если вы приложите совсем немного усилий, вы значительно улучшите свое самочувствие.

Телец (21.04 — 21.05)

Работа

Новый год позволит вам расширить свой кругозор и стремительно саморазвиваться. Вам удастся добиться значительного прогресса, который заметят и оценят другие. К концу года поддержка коллег станет для вас важной. Только в сплоченной команде вы можете по-настоящему расправить крылья.

Любовь

Вы будете много экспериментировать. Если у вас нет своей второй половинки, вы можете начать искать подходящего человека среди своих друзей. А если вы уже состоите в отношениях, вы решите посмотреть, как ваш партнер/партнерша отреагирует на едва заметные изменения в вашем образе жизни. Вполне возможно, что ему или ей это не обязательно понравится.

Здоровье

Вполне возможно, что из-за состояния здоровья в результате потребуется смена обстановки, и, возможно, на более длительный период времени. Это, в свою очередь, может сильно повлиять на ваши существующие планы.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Работа

Определенный проект на работе наконец-то позволит вашим талантам раскрыться. Очень многие будут сильно удивлены тем, насколько хорошо вы проявите себя в этой области. Последующие задания, в которых будут учтены ваши новообретенные таланты, пройдут без проблем.

Любовь

Год будет исключительно удачным, особенно когда речь идет о любовных делах. Ваши отношения с партнером/партнершей еще больше углубятся, и вы начнете лучше понимать друг друга. Одинокие Близнецы, с другой стороны, больше не будут… одинокими. Они встретят человека, который вскружит им голову и сделает их жизнь лучше.

Здоровье

Вы вряд ли будете жаловаться на какие-либо недомогания. Головная боль может возникать лишь время от времени. Однако обычно достаточно простого обезболивающего, чтобы все вернулось в норму.

Рак (22.06 — 22.07)

Работа

Год для вас окажется чрезвычайно красочным. В течение следующих двенадцати месяцев у вас будет возможность проявить свою более творческую и образную сторону, что может понравиться многим окружающим вас людям. Вы посвятите себя тому, что начнет обогащать вас и приносить истинное удовольствие. Более того, вы обнаружите, что на этом можно неплохо заработать.

Любовь

Вы сохраните оптимизм в своих чувствах. Несмотря на небольшое разногласие с вашей второй половинкой в середине года, ваши дела как-то уладятся. Одинокие Раки не будут искать себе компанию, и многие обнаружат, что одиночество и небольшой круг друзей — это все, что им нужно в данный момент.

Здоровье

Берегите себя, если вы ведете малоподвижный образ жизни. Хотя до сих пор это вас не затрагивало, вы можете начать испытывать некоторый дискомфорт. Нравится вам это или нет, но вы должны проявлять активность.

Лев (23.07 — 23.08)

Работа

В этом году один человек неожиданно заметит вас и оценит ваши усилия настолько, что начнет уговаривать вас сменить работу. Он будет очень рад, если вы присоединитесь к его команде. Подумайте об этом, ведь это может стать прекрасным изменением к лучшему.

Любовь

Не планируйте никаких совместных поездок в этом году, так как при определенных обстоятельствах из них все равно ничего не получится. Если вы будете слишком возбуждены, вас ждет только разочарование. Одинокие Львы, с другой стороны, могут найти человека, о котором начнут заботиться — даже слишком сильно. Им лучше быть осторожными.

Здоровье

Если вы давно не проходили обследование, стоит напомнить себе об этом в 2023 году. Не обязательно, что с вами что-то не так, но если что-то не так, то стоит заметить это заранее.

Дева (24.08 — 22.09)

Работа

Вы внезапно начнете преуспевать в своей профессиональной деятельности. В этом году вас будут воспринимать как более умного (ую), более опытного (ую) и изобретательного (ую). В результате вы быстро начнете завоевывать больше доверия среди своих коллег, а заодно и получите некоторую финансовую выгоду.

Любовь

В этом году вы обнаружите, что кто-то очень сильно заботится о вас. Хотя до сих пор вы не замечали этого человека, возможно, вам стоит наконец уделить ему внимание? Если вы состоите в отношениях, не отдаляйтесь сразу — это может быть просто дружба.

Здоровье

Вы можете внезапно захотеть улучшить свое физическое состояние. Но не делайте ничего слишком сильно и быстро, иначе вы можете принести больше вреда, чем пользы. Действуйте разумно, и вам не придется потом жалеть об этом.

Весы (23.09 — 23.10)

Работа

Не спешите принимать важные карьерные решения. Отложите их до конца года, потому что тогда у вас будет больше времени. Не бойтесь что-то упустить. Даже если вы получите выгодное предложение о работе в мае или июне, проигнорируйте его.

Любовь

В этом году вам нужна стабильность. К сожалению, вы можете обнаружить, что человек, о котором вы заботитесь, боится любых официальных заявлений. Если вы решите оказать на нее давление, вы можете все испортить. Постарайтесь действовать мягко и не поднимать эту тему время от времени. С другой стороны, одинокие Весы могут стать действительно хорошим другом.

Здоровье

Наконец-то вы можете перевести дух и начать правильно питаться. Только так вы будете чувствовать себя лучше и пройдете весь год в добром здравии.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Работа

Возможно, что в этом году вы будете немного подавлены атмосферой на работе. Сослуживцы будут злить вас и продолжать соревноваться с вами, даже если вы этого не хотите/не желаете. Вы также не сможете достичь каких-либо удовлетворительных карьерных целей. Может быть, вам лучше сменить работу? Не лишним будет поискать выгодные предложения, которые позволят вам реализовать задуманное.

Любовь

В этом году вы получите большую поддержку от своих близких. Ваша вторая половинка проявит инициативу и поможет вам справиться с любой проблемой, которая возникнет на вашем пути. Одинокий Скорпион, напротив, может впасть в меланхолию. Однако не замыкайтесь в себе, потому что вы вовсе не хотите продолжать оставаться в одиночестве.

Здоровье

В этом году выбирайте упражнения, которые соответствуют вашим возможностям. Вам не помешает немного физической нагрузки, особенно если вы работаете сидя или стоя. Убедите себя в необходимости правильной тренировки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Работа

Пришло время улучшить организацию своего времени. Если вы начнете более добросовестно относиться к своим обязанностям, то этот год в итоге окажется успешным. Вы перестанете беспокоиться о том, успеете ли вы все сделать вовремя, начнете зарабатывать больше. Начало года будет трудным, поскольку вам предстоит наверстать то, что вы пропустили до сих пор, но если вы справитесь с этим, все пойдет по накатанной.

Любовь

Какой-то человек яростно делает вам комплименты. Они заставят вас по-другому взглянуть на себя и многое изменить в течение следующих нескольких месяцев. Ваша уверенность в себе возрастет, и вы поймете, что способны на большее.

Здоровье

Много работы сопровождается изрядной долей стресса. К сожалению, вы не сможете быстро от нее избавиться, и ваша нервозность начнет сказываться на вашем здоровье. По крайней мере, убедитесь, что достаточно спите, иначе вы окажете себе плохую услугу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Работа

В этом году Козерогам ни в коем случае не следует менять работу. Любые кризисы окажутся временными, и вскоре все стабилизируется и, возможно, даже заметно улучшится. Если вы подпишете какие-либо новые контракты сейчас, ваше решение будет поспешным, и вы вскоре пожалеете о нем.

Любовь

Ваша вторая половинка может чувствовать себя обделенной вниманием. Проведите этот год, восстанавливая свои отношения, чтобы ваша связь снова стала крепкой и прочной. Если же вы одиноки, оглянитесь вокруг, возможно, где-то рядом есть человек, который давно ждет вас. Обязательно воспользуйтесь этим знакомством, и вы многое приобретете.

Здоровье

Если вы не будете достаточно внимательны, то в начале года вас может ждать неприятный сюрприз. Подумайте, достаточно ли вы заботитесь о своем теле и не поступаете ли вы безрассудно. Если нет, то происходящее может иметь неприятные последствия.

Водолей (21.01 — 20.02)

Работа

Вы наберетесь смелости для принятия сложных профессиональных решений. Однако сосредоточьтесь на том, чтобы сделать свой выбор в первую очередь в первой половине года. Примерно в августе/сентябре события начнут развиваться в противоположном направлении, чем вы предполагали.

Любовь

Ваш партнер может начать серьезно говорить о будущем. На этот раз вы не будете расстраиваться по этому поводу и вскоре сможете прийти к согласию по многим вопросам. Одинокие Водолеи начнут задумываться об отношениях. Только помните, что не стоит искать их любой ценой.

Здоровье

В этом году вы наконец-то перестанете жаловаться на свой иммунитет. У вас все будет хорошо в плане здоровья. Единственное, о чем вам следует позаботиться, — это увеличить ежедневные физические нагрузки.

Рыбы (21.02 – 20.03)

Работа

Самое время всерьез заинтересоваться работой. Рыбам нужно немного встряхнуться, посвятить себя своим обязанностям. Тогда они начнут получать от них истинное удовольствие. Если вы любите то, чем занимаетесь, этот год станет для вас прекрасным вступлением в светлое будущее.

Любовь

Вы встретите человека, который станет вашей настоящей половинкой. Это не значит, что то, что сведет вас вместе, будет романтической любовью, но вы определенно не должны относиться к этому новому знакомству легкомысленно.

Здоровье

Зима, весна и лето пройдут без особых проблем. Однако осенью вы можете простудиться. Неблагоприятная погода также может вызвать у вас меланхолию, и, возможно, вам будет очень трудно пережить октябрь и ноябрь.