Горный козёл и собаки «поучаствовали» в зимней Олимпиаде

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Опубликовано: 20.02.2026 11:13 , Обновлено: 20.02.2026

Пока спортсмены со всего мира выбиваются из сил на олимпийских спусках в Италии в попытке показать лучшее время, некоторые "участники" Игр в Милане и Кортине делают это не ради олимпийских медалей, а исключительно ради соседственного удовольствия. Несмотря на то, что их "выступления" нарушают запланированных ход соревнований, они неизбежно становятся главными интернет-звёздами и попадают в таблоиды так же охотно, как чемпионы.

Речь о четвероногих “участниках” Олимпиады. Как правило, речь идёт о собаках. Эти животные всегда отличались любовью к спортивным забавам двуногих и постоянно норовят принять в них участие. Собаки периодически выбегают на футбольное поле и теннисные корты, чтобы приструнить непослушные мячики, но и в зимних развлечениях людей они, оказывается, не прочь поучаствовать.

И хотя организаторы Игр не жалуют таких “участников”, остановить их бывает непросто. Так, на нынешней зимней Олимпиаде произошло уже два подобных случая. Первый - во время женского лыжного спринта, причём в самый решающий момент, когда спортсменки вышли на финишную прямую. В самом конце к лидерам забега на трассе присоединилась собака, которая устремилась вслед за спортсменками и к восторгу зрителей финишировала, совсем как опытная олимпийская спортсменка.

К счастью, участницам забега удалось сохранить сосредоточенность и “лишний” участник на результаты не повлиял. Позже организаторы Игр выяснили, что собака ускользнула от своего хозяина, когда тот прогуливался с питомцем неподалеку от места проведения соревнований.

В ещё одном случае бездомному псу удалось беспрепятственно пробежаться по лыжной трассе в перерыве между соревнованиями. Его забег быстро завирусился в Сети и его тут же признали “олимпийским чемпионом” этого года среди собак.

Но самым необычным четвероногим участником нынешней зимней Олимпиады стал… горный козёл. Он каким-то образом оказался на заснеженном склоне холма, оборудованном для соревнований по прыжкам на лыжах. Произошло это не во время соревнований, так что учесть результаты этого “участника” не представляется возможным, но сам факт того, что дикий зверь имеет на это право, никто оспаривать не стал.

“Почему бы и нет, в конце концов, это их территория”, - справедливо заметил один из очевидцев необычного события.