Горнолыжный курорт под Минском закрывается? Администрация обратилась к белорусам

Опубликовано: 23.03.2026 10:11 , Обновлено: 23.03.2026

Горнолыжный комплекс «Логойск» объявил в своем аккаунте в соцсетях, что прекращает работу после 22 лет деятельности.

Во всяком случае такой вывод можно сделать из его сообщения в соцсети Instagram: “С большим сожалением сообщаем Вам, что 31 марта наш комплекс работает последний день. И это больше, чем просто конец сезона”. О причинах возможного закрытия в горнолыжном комплексе не рассказали.

“Это место было чем-то большим, чем место отдыха. Здесь были эмоции, люди, случайные встречи и моменты, которые запомнились навсегда. Спасибо каждому, кто приезжал. Кто выбирал нас. Кто возвращался к нам. Кто чувствовал тот самый неповторимый вайб вместе с нами. Спасибо Вам, что стали частью нашей истории”, - говорится в обращении курорта к своим верным посетителям.

“Мы не знаем, что будет дальше, но очень хочется верить, что это не конец и мы снова встретимся в любимом всеми комплексе Логойск”, - заявили там.

В официальном ролике, посвященном закрытию, под грустную музыку показаны виды отдыха и веселье гостей комплекса.

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» уже давно пытаются продать через аукцион. В состав лота включили все: трассы, снеговые пушки, беседки, гостевые дома. Начальная цена лота, принадлежавшего компании «Трайпл» и управлявшегося организацией «Советник», составляла примерно $7 350 000 по курсу.

Пользователи соцсетей активно комментировали новость о закрытии комплекса:

“Я в это не верю. Я отказываюсь в это верить! Это всё неправда. Я к вам чудом доехал в этом сезоне. Три года не был. Доску новую обкатал. А тут такая печальная новость… Этот комплекс – лучшая учебная база для новичков и не только. Такими объектами не разбрасываются. Столько всего вот просто взять и всё? Так делать нельзя по любым законам бизнеса… А где теперь такие, как я, будут искать спокойствие в душе? Это же место силы для многих…”

“Вообще в голове не укладывается и невозможно поверить, что такое место вообще может закрыться! И как жаль, что это всё не шутка! Ждём, что всё каким-то чудом быстро образумится и снова встанет на свои места!”

“Да ну нееееет!!!! В сравнении с Силичами – это лучшее местечко для души… атмосфера-то какая… а где мы кататься будем? А где будем проживать эмоциями? Это же целая жизнь, что зимой… что летом… представим, что сегодня 1 апреля – и это была не смешная шутка.”