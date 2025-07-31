"Глубоко сожалеем" — Mark Formelle извинился за ответ клиентке, который вызвал скандал в соцсетях. Что произошло?

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Опубликовано: 31.07.2025 17:59 , Обновлено: 31.07.2025

Белорусский производитель одежды Mark Formelle попал в скандал после того, как его сотрудники ответили на пост клиентки в социальной сети Threads. Это вызвало негодование и бурю эмоций у пользователей. Хотя были и те, кто встал на защиту бренда. Спустя несколько дней, 31 июля, компания принесла извинения.

“Приносим искренние извинения”

Ближе к вечеру 31 июля компания Mark Formelle опубликовала извинения и сожаления о “коммуникации от лица бренда, которая вызвала резонанс”.

“Mark Formelle глубоко сожалеет о случившемся. Мы приносим искренние извинения всем, кого задели комментарии, не отражающие политику компании, где единственной ценностью были и всегда остаются наши покупатели”, — заявили представители в Threads.

Уволили сотрудника, который писал возмутившие белорусов ответы, или нет – пока неизвестно. В компании отметили, что “финальное решение будет принято по результатам внутреннего расследования”.

С чего началось?

[info_b]На момент написания новости Mark Formelle удалил свой ответ и последующие реакции на обсуждения белорусов. Однако пользователи сделали скриншоты и продолжили обсуждать ситуацию. [/info_b]

Одна из пользовательниц Threads спросила у бренда, почему “шьют на рост 170-176 (женский). И добавила: “мне кажется, нужно также шить больше на рост 158-164”.

На что официальный аккаунт Mark Formelle ответил: “Когда кажется - креститься надо”. Но, на наш взгляд, вариант посмотреть что-то в детском отделе или воспользоваться услугами ателье — куда более рабочий”.

“Ужасный ответ”

Этот и последующий комментарии представителей компании удивил многих белорусов, а кого-то даже разгневал.

“Это не юмор, это хамство”, — написал один из пользователей.

“Ужасный ответ! Больше в ваши магазины ни ногой”, — заявил второй.

«Я считаю, что, когда являешься представителем компании, просто не имеешь права на подобные вольности. Есть такое понятие, как этика деловых отношений», — выразил мнение третий.

“Ищем себя”

Представители Mark Formelle в Threds ответили на подобные комментарии следующее:

“Мы еще ищем себя на просторах Threds. Это канал для неформального общения с теми, кто его ищет”. И посоветовали обратиться за официальными ответами и другим в Instagram, чат поддержки на сайте или на адрес электронной почты.

Но и это обрадовало далеко не всех.

“Клиент обратил ваше внимание на пробелы в вашей линейке товаров. Он сделал вашу работу. И как же по-хамски вы ответили. Унизили человека. Смотрите, чтобы в поисках себя вам не остаться в одиночестве», — обратился к производителю еще один комментатор.

А кто-то выразил мнение, что “мальчики и девочки, возомнившие себя амбасадорами бренда, могут нанести вред репутации этого самого бренда”.

Еще одна реакция компании на происходящее была такой:

“Не вижу ничего плохого”

Тем временем другие белорусы защитили Mark Formelle.

“Я одна улыбнулась с ответа? […] И вообще, им в соц.сеть написали! […] Запуталась, если честно, как и что надо делать в этом новом интернете”, — написала одна из пользовательниц.

“Почему так много людей быканули?”, — удивилась другая.

“Не вижу ничего плохого. Кто хотел покупать у них - будет и дальше покупать”, — отметиоа третья.

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт Беларуси продолжил проверку качества товаров на полках магазинов, и на этот раз в «чёрный список» попала продукция известного польского бренда Big Star. Под запрет ввоза, обращения и реализации попали более 30 наименований одежды и обуви — от носков и ремней до курток, платьев и ботинок. Основные претензии контролирующего органа коснулись «воздухопроницаемости» и «прочности» изделий.

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