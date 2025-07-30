"Многоэтажка" аистов набрала почти 1 млн просмотров в TikTok. Это где?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.07.2025 16:54 , Обновлено: 12.08.2025

В TikTok завирусилось видео необычной аистовой "многоэтажки" (или "небоскреба"?). Ролик набрал почти миллион просмотров, сотни тысяч лайков и более 3,6 тыс. комментариев от восторженных пользователей из разных стран.

На кадрах видно, как десятки аистов облюбовали линию электропередач, превратив её в настоящий птичий “многоквартирный дом”. Пернатые явно чувствуют себя здесь как дома — их гнёзда, расположенные ярусами, создают впечатление уютного общежития.

Под видео написано, что такое явление заметили в Португалии.

https://www.tiktok.com/@lavoiepro/video/7516061424079179013

Пользователи в комментариях сразу начали давать названия такому необычному жилищу — “ЖК Аист”, “огромное аистиное общежитие”,

“Научились у людей строить много этажки”, — написал один зритель.

“Глазам своим не поверила, вот это да, чудо чудное, небоскрёб”, — восхитился другой.

“Из Беларуси прилетели”, — предположил третий.

“Теперь я знаю, как рождаются электрики”, — пошутил еще кто-то.