"Многоэтажка" аистов набрала почти 1 млн просмотров в TikTok. Это где?
В TikTok завирусилось видео необычной аистовой "многоэтажки" (или "небоскреба"?). Ролик набрал почти миллион просмотров, сотни тысяч лайков и более 3,6 тыс. комментариев от восторженных пользователей из разных стран.
На кадрах видно, как десятки аистов облюбовали линию электропередач, превратив её в настоящий птичий “многоквартирный дом”. Пернатые явно чувствуют себя здесь как дома — их гнёзда, расположенные ярусами, создают впечатление уютного общежития.
Под видео написано, что такое явление заметили в Португалии.
https://www.tiktok.com/@lavoiepro/video/7516061424079179013
Пользователи в комментариях сразу начали давать названия такому необычному жилищу — “ЖК Аист”, “огромное аистиное общежитие”,
“Научились у людей строить много этажки”, — написал один зритель.
“Глазам своим не поверила, вот это да, чудо чудное, небоскрёб”, — восхитился другой.
“Из Беларуси прилетели”, — предположил третий.
“Теперь я знаю, как рождаются электрики”, — пошутил еще кто-то.