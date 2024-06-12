"Главное не нырнуть после третьей" - В TikTok завирусился ресторан-аквариум из Таиланда. Как это выглядит?

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Опубликовано: 12.06.2024 17:10 , Обновлено: 12.06.2024

В популярной соцсети видеоролики из ресторана-аквариума в Таиланде набирают множество просмотров. Как он выглядит и сколько стоят блюда?

В Таиланде обрели популярность рестораны-аквариумы. Один из них - ресторан под названием Carp Café стал вирусным в социальных сетях благодаря своему невероятному природному ландшафту, где люди могут насладиться хорошим завтраком, обедом или ужином. Главной достопримечательностью этого места является возможность поесть за столом, окруженным водой, водопадами и более чем 20 видами рыб, которых можно кормить кусочками хлеба или рыбным кормом из бутылочки.

В TikTok есть видео, показывающие некоторые из его локаций.

Помимо прекрасных садов вокруг столов, в кафе есть огромные аквариумы с рыбой, которые создают ощущение спокойствия. Цены на блюда варьируются, начиная от 200 тайских бат, что составляет чуть более 5 долларов.

Пользователи в TikTok неизменно восхищаются необычностью и красотой задумки. Многие нашли простор для сочинения шуток, увидев такой необычный ресторан.

“Рыбы приплыли посмотреть на людей в аквариумах”, - пошутил один из комментаторов.

“Главное не нырнуть после третьей”, - посмеялся ещё кто-то.

“Такой сидишь, захотел сырой рыбы, руку протянул, схватил и откусил рыбу сырую”, - пофантазировал ещё один пользователь соцсети.