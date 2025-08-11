Гигантскую крысу размером с кошку поймали в жилом доме в Великобритании

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Опубликовано: 11.08.2025 13:43 , Обновлено: 11.08.2025

В британском городе Редкар, графство Йоркшир, на днях поймали гигантскую крысу размером с кошку. Если обычно размеры самых крупных особей этого грызуна не превышают 25-30 см, то пойманная особь была в два раза больше - порядка 56 см в длину.

Фотографию крысы, пойманной специалистами по борьбе с вредителями, сделали в одном из многоквартирных жилых домов, однако власти города не разглашают, где именно. Оставаться незамеченным такой грызун точно не смог бы долго - его размеры сопоставимы с кошкой или маленькой собачкой.

Фото: Facebook

Как отметило издание The Guardian, ситуация с грызунами - мышами и крысами - в британских городах усугубилась после того, как было существенно сокращено финансирования муниципальных служб по борьбе с вредителями. В результате большинство горожан вынуждены за собственные средства решать проблему.

Добавляют проблем и вечно переполненные мусорные баки, которые привлекают крыс пищевыми отходами. Речь о контейнерах для сбора вторичных материалов, в которые некоторые жители беспечно выбрасывают остатки еды. Поскольку такие контейнеры опустошают реже, чем контейнеры с бытовыми отходами, они зачастую становятся притягательной “столовой” для городских грызунов, отмечают специалисты.