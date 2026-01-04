Где в Минске самые лучшие и бесплатные горки для катания на тюбингах и ледянках

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Опубликовано: 04.01.2026 18:03 , Обновлено: 04.01.2026

На большие (ну, почти) новогодние выходные жители Минска, устав от салатов и застолий, ринулись на горки, усыпанные снегом. Покататься на тюбингах и ледянках. Конечно, есть «цивилизованные» варианты в Силичах и Логойске — там же и на лыжах можно.

Но что делать, если хочется бесплатно, без лишней волокиты и не очень далеко? Оказалось, что в Минске есть несколько вариантов. Причем очень даже интересных.

«Не понимаю, зачем стоять в очередях на горки в Силичах, чтобы прокатиться на тюбинге, когда есть такие классные горки в парке Павлова в Малиновке!» — рассказала жительница Минска и поделилась видео.

Судя по всему, атмосфера там отличная, да и горка широкая, высокая, но достаточно пологая. Для детей может подойти. Но, как всегда, нужно быть осторожным. В большой толпе вероятность получить травму есть всегда. Что и подтвердили другие жители Минска.

«Слушайте, там же невозможно не врезавшись в ограждение съехать. При нас девочка затылком так навернулась, что мы сразу уехали!» — ответила подписчица.

«Я и написала чуть ниже, что да, там травмоопасно. Мои тоже два раза скатились, и мы вернулись во двор: меньше людей и прямая горка — лучший вариант», — ответила автор видео.

Тем не менее для тех, кто не боится синяков и лёгких столкновений, — неплохой бесплатный вариант. Но мы вас предупредили!

А ещё в Минске в этом году организовали настоящую бесплатную трассу для тюбингов.

«Сухарево. Смысл куда-то тащиться?! Возле дома шикарно) накатались и побежали в тепло домашнее греться», — поделилась ещё одна жительница столицы.

На этой трассе есть схема движения, ограждения. Но нет проката средств для спуска — берите свои.

Не стоит забывать, что Минск стоит, как никак, на Минской возвышенности. А это значит, что холмов хватает. Вот и жители Серебрянки и Дражни позвали в свои микрорайоны. В последней есть лыжная трасса в лесопарке.

А в это время в Логойске - очереди:

«Учите ребенка правильно падать»

Кстати, Министерство здравоохранения Беларуси выпустило ряд предупреждений и правил, как правильно кататься с горок: