"Где это купить?" - Стеклозавод "Неман" показал новую коллекцию и привёл в восторг белорусов

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Опубликовано: 23.05.2024 17:14 , Обновлено: 23.05.2024

Белорусский стеклозавод "Нёман" презентовал в своём аккаунте в TikTok новую коллекцию хрусталя с филигранной нарезкой. Пользователи соцсети оценили дизайн и подачу от белорусского предприятия.

Изделия из хрусталя с филигранной нарезкой получились достаточно изящными и приятно впечатлили белорусов. В новую коллекцию Premiere от “Нёмана” вошли шампанки, рюмки, стаканы для коктейлей и не только.

Пользователи соцсети поделились своими впечатлениями от увиденного и начали интересоваться, где можно приобрести продукцию из новой серии.

“Рада что предприятие идёт в ногу с трендами, очень крутая и продукция и подача”, - написала одна из девушек под видео в аккаунте предприятия. А другая пользовательница добавила, что после появления SMM-специалиста восприятие продукции стало “совершенно другим”, а новые модели - “эстетичнее”.

“Безумно горжусь развитием белорусских Брендов! Это огонь! Продолжайте в том же духе”, - восхитились в комментариях.

“Где это купить?”, - поинтересовалась ещё одна пользовательница соцсети. Представители компании ответили, что новая коллекция продаётся в фирменных магазинах и на сайте предприятия.

Сейчас в каталоге доступны к продаже четыре позиции из новой коллекции. Так, например, стоимость набора из шести 40-граммовых рюмок обойдётся белорусам в 43,30 рубля, а набор из четырёх шампанок - в 149,30 рублей.