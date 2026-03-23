Гарвардский астрофизик потребовал от NASA объяснить найденную трубу на Марсе

Опубликовано: 23.03.2026 08:15 , Обновлено: 23.03.2026

Астрофизик из Гарвардского университета призвал НАСА направить марсоход Curiosity на исследование небольшого блестящего цилиндрического объекта, сфотографированного на поверхности Марса в 2022 году, который так и не был официально идентифицирован.

Профессор Ави Лёб обратил внимание на предмет в публикации на Medium 8 марта. По его словам, определение происхождения загадочной трубы должно быть в приоритете у НАСА (NASA) и остальные задачи марсохода пока стоит отложить.

Объект был первоначально обнаружен исследователем-любителем Марса Рами Бар Иланом при просмотре архива изображений Curiosity НАСА, а затем на него обратил внимание доктор Ян Спейсек из расположенного во Флориде Фонда прикладной молекулярной эволюции.

Загадочная труба был сфотографирована марсоходом «Кьюриосити» (Curiosity) в кратере Гейл, недалеко от экватора Красной планеты. Она описывается как идеально круглый цилиндрический объект длиной примерно 20 сантиметров с плоским концом. Его блестящая поверхность заметно выделяла его на фоне скалистого марсианского ландшафта. НАСА официально не идентифицировало этот объект и не комментировало его находку.

Несмотря на то, что Лёб назвал этот вопрос открытым, он ясно дал понять, на что, по его мнению, указывают имеющиеся доказательства.

«Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что это мусор, созданный человеком», — написал он.

Наиболее правдоподобными кандидатами, исходя из того, как подобные аномалии объяснялись в прошлом, являются компоненты собственной посадочной системы Curiosity, части механизма Sky Crane или теплозащитный экран, использовавшийся во время спуска марсохода на Марс в 2012 году. Обломки могли быть разбросаны ветром или отколоться во время посадки.

Также возможно, что объект представляет собой кусок провода или обломок колеса, отколовшийся от самого марсохода за годы его работы на поверхности планеты.