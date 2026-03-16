Фильм «про Путина» получил «Оскара»

Опубликовано: 16.03.2026 11:11 , Обновлено: 16.03.2026

В Лос-Анджелесе на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» лучшим документальным фильмом члены жюри признали работу «Господин Никто против Путина» бывшего видеографа школы №1 города Карабаш Челябинской области Павла Таланкина и американского режиссера Дэвида Боренштейна.

В фильме рассказывается об изменениях в российских школах после начала войны с Украиной. Такая тема не позволила российским СМИ писать о победе российского кинематографа и торжествовать.

Некоторые издания и телеканалы и вовсе не стали рассказывать о наградах. Так, «Первый канал», «Россия 1» и НТВ в утренних новостях не упомянули «Оскар» вообще и не говорили о номинации документального кино, сообщило “Агенство.Новости”.

Также поступили ТАСС, РИА «Новости», а российское издание «Ура.ру» и вовсе сообщило о том, что «Оскар» получила лента «о Владимире Путине».

В свою очередь, агентство «Интерфакс» опубликовало две заметки о премии «Оскар». В них агентство рассказало о победителе в номинации «лучший фильм» («Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона) и отсутствии награды у Бронзита.

Российский РБК назвал картину «Господин Никто против Путина» — «датско-чешским документальным фильмом, который рассказывает об изменениях в российской школе, произошедших после начала военной операции на Украине».

Челябинский выпуск «Московского комсомольца» сначала опубликовал новость под заголовком «Скандальный фильм, тайно снятый в школе Карабаша, удостоился “Оскара”», а потом удалил заметку.

О чем же фильм?

Картина «Господин Никто против Путина» (англ. Mr. Nobody Against Putin) — это документальный фильм 2025 года, который стал одной из самых обсуждаемых картин последнего времени. В картине речь идёт о том, как государственная идеология повлияла на российскую школу после начала войны с Украиной.

В центре повествования — Павел Таланкин, который все эти годы работал педагогом-организатором в местной школе №1. По долгу службы (штатный видеограф) он должен был снимать школьные мероприятия: патриотические линейки, «Разговоры о важном», конкурсы и уроки.

Сам Таланкин зафиксировал на камеру не только официальную часть, но и то, что происходило за кулисами: отношения учителей и учеников. Павел вывез все записи в 2024 году за границу. И совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном смонтировал ленту, которая показывает трансформацию общества на примере одной школы.

Фильм неоднозначно восприняли как в России, так и в Украине. Причем в последней критики были недовольны попыткой авторов вызвать сочувствие к «пассивным» россиянам.

Кинолента уже получила, кроме «Оскара», премию BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) (2026) как лучший документальный фильм, а на кинофестивале «Сандэнс» (2025) — специальный приз жюри.