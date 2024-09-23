Эту осеннюю головоломку решают только люди с орлиными глазами. Найдите все яблоки за 60 секунд

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Опубликовано: 23.09.2024 09:03 , Обновлено: 23.09.2024

Уютный "вайб" осени постепенно проникает во многие сферы жизни. Не обошла эта участь и эту интернет-головоломки. Проверьте свою внимательность, решив эту головоломку с поиском 4 яблок в опавшей листве. Если потратите меньше минуты - это отличный результат.

Задачи на восприимчивость - одни из самых любимых жанров головоломок с детства. Для их решение не нужно уникальных знаний и неимоверной логики. Всё, что от вас требуется - это ваши глаза и немного внимательности. В суете рабочих будней такое простое упражнение - отличный способ для того, чтобы переключить внимание на что-то другое и сменить деятельность на некоторое мгновение.

Кроме того, такие задачи помогают выработать очень важный и необходимый как в жизни, так и в профессиональной деятельности навык - внимательность.

Посмотрите на картинку. Среди груды осенних листьев есть то, что вам нужно найти - 4 яблока. Задача кажется очень простой, но визуальный шум в виде разноцветных и хаотично разбросанных листьев потребует напряжения. Попробуйте справиться с головоломкой за минуту.

Ответ

Несмотря на кажущуюся лёгкость задания, вы вполне можете столкнуться с тем, что не заметите какого-то яблока. Чтобы у вас не оставалось впечатления, будто его там нет, можете кликнуть ниже, чтобы увидеть, где они все прятались.

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Если вы не удовлетворены скоростью, которая вам потребовалась для того, чтобы найти все объекты, то, возможно, стоит просто больше практиковаться. Внимательность и восприимчивость - не талант, а выработанный навык, который укрепляется регулярной практикой.

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Для этого вы можете решать другие подобные головоломки, которые ранее предлагал Telegraf.news.

Например, вы можете попробовать отыскать пчелу, которая отличается от остальных. Сможете ли вы заметить маленькую деталь, которая делает её особенной?

Это испытание сможет пройти только человек с безупречным зрением. Какая оса отличается от других?