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Эту головоломку не могут решить 9 из 10 человек. А у вас получится?

Эту головоломку не могут решить 9 из 10 человек. А у вас получится?
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Перед вами визуальный тест на IQ, который проверит вашу внимательность и пространственное мышление. На картинке ниже изображены 35 почти идентичных пирамидок из спичек, но лишь две из них полностью совпадают. Сможете их обнаружить?

Это не просто поиск различий – здесь требуется анализировать расположение каждой спички и её головки, утверждают создатели головоломки.

Почему задание такое сложное?

Основная трудность заключается в том, что все конструкции кажутся одинаковыми на первый взгляд. Однако, при детальном рассмотрении, различия становятся заметны. А именно:

  • нужно обращать внимание на направление фиолетовых головок спичек;
  • требуется мысленно сопоставлять расположение элементов;
  • важно учитывать даже минимальные отклонения в геометрии.

Если вы нашли совпадающие пирамидки – это свидетельствует о высокой концентрации и развитом пространственном воображении.

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Что делать, если не получилось?

Тем временем тем, кто не справился с задачей, не стоит расстраиваться. Подобные головоломки, впрочем, как и любые другие, требуют тренировки. Как минимум, они развивают:

  • внимание к деталям;
  • зрительную память;
  • способность к анализу.

Так какие две пирамидки одинаковые?

Авторы теста опубликовали графическое решение задачи, чтобы участники могли проверить свои ответы.

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Но главное не только результат, но и сам процесс тренировки мозга!

Ранее Telegraf.news предлагал решить математическую головоломку. Дети из младших классов часто могут решить ее сразу, а вот у взрослых часто возникают сомнения. Для этого требуется немного больше, чем просто подсчет.

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