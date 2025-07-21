Эту головоломку не могут решить 9 из 10 человек. А у вас получится?

Опубликовано: 21.07.2025 08:38 , Обновлено: 08.07.2025

Перед вами визуальный тест на IQ, который проверит вашу внимательность и пространственное мышление. На картинке ниже изображены 35 почти идентичных пирамидок из спичек, но лишь две из них полностью совпадают. Сможете их обнаружить?

Это не просто поиск различий – здесь требуется анализировать расположение каждой спички и её головки, утверждают создатели головоломки.

Почему задание такое сложное?

Основная трудность заключается в том, что все конструкции кажутся одинаковыми на первый взгляд. Однако, при детальном рассмотрении, различия становятся заметны. А именно:

нужно обращать внимание на направление фиолетовых головок спичек;

спичек; требуется мысленно сопоставлять расположение элементов;

важно учитывать даже минимальные отклонения в геометрии.

Если вы нашли совпадающие пирамидки – это свидетельствует о высокой концентрации и развитом пространственном воображении.

Что делать, если не получилось?

Тем временем тем, кто не справился с задачей, не стоит расстраиваться. Подобные головоломки, впрочем, как и любые другие, требуют тренировки. Как минимум, они развивают:

внимание к деталям;

зрительную память;

способность к анализу.

Так какие две пирамидки одинаковые?

Авторы теста опубликовали графическое решение задачи, чтобы участники могли проверить свои ответы.

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Но главное не только результат, но и сам процесс тренировки мозга!

Ранее Telegraf.news предлагал решить математическую головоломку. Дети из младших классов часто могут решить ее сразу, а вот у взрослых часто возникают сомнения. Для этого требуется немного больше, чем просто подсчет.

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