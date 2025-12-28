Эту еду нельзя класть в кормушки птиц. Что точно можно?

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Опубликовано: 28.12.2025 14:38 , Обновлено: 28.12.2025

В облисполкоме Витебской области обратились к жителям региона, однако призыв чиновников хорошо бы услышали все белорусы. Речь идёт о том, чтобы помочь птицам перезимовать в городах.

Наступают настоящие морозы и выпал снег, и многим пернатым в черте города будет сложно найти пропитание. Конечно, люди могут помочь им в этом. Но главное — дать правильный корм. Те же семечки не всегда подойдут.

Итак, в кормушки для птиц лучше всего класть пшеницу, просо и овёс. Также можно насыпать сырые семечки подсолнечника и дроблёный арахис.

Подойдёт и сало, но оно должно быть несолёным, сырым и никак не приготовленным. Вешать его нужно там, где до него не доберутся кошки. А то может выйти не доброе дело, а настоящая уличная бойня.

Птички не откажутся от ломтика яблока, сухофруктов и гирлянд из кусочков подсушенных яблок и груш, нанизанных на нитку.

Также чиновники рассказали, что птицам подойдут сушёные ягоды рябины, боярышника, калины (знать бы, где их достать зимой), плоды шиповника и накрошенный чёрствый белый хлеб.

«В качестве подкормки нельзя использовать жареные или солёные семечки подсолнечника, целые ядра арахиса, чипсы, печенье и различные закуски», — заявили эксперты.