Этот важный праздник отмечают православные 11 сентября. Почему не стоит есть круглые овощи?

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Опубликовано: 10.09.2024 08:59 , Обновлено: 10.09.2024

В среду, 11 сентября, православные белорусы отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи, более известного как Иоанн Креститель. Узнали, что нельзя делать в этот священный день и какие традиции лежат в его основе.

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи является важным событием в православном календаре. Этот день посвящен памяти Иоанна Крестителя, который был предшественником Иисуса Христа и проповедовал покаяние.

Кто такой Иоанн Предтеча?

Иоанн Предтеча был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы и стал известен благодаря своей проповеди о приходе Мессии. Он крестил людей в реке Иордан, призывая их к покаянию.

Однако проповеди Иоанна и обличения греховности правителей привели его к конфликту с царем Иродом Антипой.

Жизнь Иоанна Крестителя закончилась трагически: по приказу царя Ирода Антипы он был арестован и казнён. По Евангелию, казнь произошла после того, как Ирод, поддавшись на уговоры своей жены Иродиады и её дочери Саломеи, приказал усечь голову Иоанна.

"Иродиада" (1884 - 1886), Иван Крамской

Согласно преданию, голова Иоанна Крестителя продолжала обличать Ирода и Иродиаду даже после смерти. Яростная Иродиада, желая заткнуть пророку рот, пронзила его язык булавкой и спрятала голову в нечистом месте. Однако жена царского домоправителя Хузы тайно забрала святую главу, положила её в сосуд и захоронила на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело святого Иоанна было похоронено его учениками.

Божий гнев обрушился на тех, кто осмелился погубить пророка. Саломея, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лёд. Её тело оказалось в воде, а голова — над льдом. Она висела так до тех пор, пока острый лёд не отсёк ей голову.

Голову Соломеи позже принесли Ироду и Иродиаде, как некогда приносили голову Иоанна, а её тело так и не нашли. В отмщение за унижение своей дочери аравийский царь Арефа выступил с войском против Ирода и одержал над ним победу. Римский император Гай Юлий Цезарь Калигула в своём гневе сослал Ирода и Иродиаду в Галлию, а затем в Испанию, где они погибли, “поглощенные разверзшейся землёй”.

Символизм праздника

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — это не только памятный день о трагической судьбе святого, но и возможность для верующих задуматься о своей жизни, покаянии и духовном росте.

В этот день проводятся специальные службы, которые включают в себя утреню и литургию. В храмах читаются специальные молитвы и каноны, посвященные Иоанну Крестителю. На службе особое внимание уделяется чтению отрывков из Евангелия, описывающих жизнь и мученическую смерть святого.

Какие традиции лежат в основе праздника?

Пост и молитва

Этот день является днём строгого поста. Верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, а также от развлечений и тяжелой работы. Этот день лучше всего посвятить молитве и размышлениям о своей жизни и поступках.

Запрет на определенные действия

Считается, что в этот день не следует брать в руки острые предметы, такие как ножи, топоры и даже иглу. В память о мученической смерти Иоанна.

В народе также была традиция избегать режущей работы в этот день, в том числе закалывания скота.

Также не принято в это день подавать блюда на подносе и есть круглые овощи (капусту, помидоры, арбузы), которые по аналогии напоминают голову великомученика.

Кроме того, в это день запрещался красный цвет в любом виде: в еде, одежде, напитках. Считалось, что он символизирует пролитую Иоанном Предтечей кровь.

Благотворительность

В праздник принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню и проявлять сострадание ко всем, кто в этом нуждается.

Приметы на день Усекновения главы Иоанна Предтечи