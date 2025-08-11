Видео белорусской собаки-"пограничника" набрало 3,4 млн просмотров в TikTok: "Это же надо придумать"

🎥 Видео

Опубликовано: 11.08.2025 14:50 , Обновлено: 12.08.2025

Видео с собакой-"пограничником" из Дзержинска Минской области рассмешило сотни белорусов (и не только). Ролик за несколько дней набрал 3,4 млн просмотров и почти 2 тысячи комментариев.

“Это же надо было придумать ????” — этот комментарий под видео собрал более 7 тыс. лайков.

“Немца одели в советскую форму”, — заметил кто-то из зрителей (порода собаки - немецкая овчарка).

“Это действительно шедевр, хозяин супер, настроение поднялось сразу)” — написал второй.

“У меня пять собак, придется целое отделение рисовать”, — поделился третий.

“Здравия желаю, товарищ. Вас беспокоит лейтенант армии Овчаренко Мухтар, цель визита к нам во двор?” — пошутил кто-то еще.

“Это круче надписи “Во дворе злая собака”, — также оценили под роликом.