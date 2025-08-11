Видео с гигантскими оранжевыми облаками набрало 9,2 млн в TikTok: "Это вызвало бы у меня паническую атаку"

🎥 Видео

Опубликовано: 11.08.2025 15:09 , Обновлено: 17.09.2025

Эффектное облачное образование, замеченное в Индианаполисе, привлекло внимание зрителей в TikTok. Ролик набрал 9,2 млн просмотров, 1,7 млн лайков и более тыс. комментариев.

В вирусном ролике запечатлели необычные гигантские облака оранжевого цвета. На кадрах также видно несколько человек, которые за ним наблюдают.

Зрители в TikTok были поражены поразительными облаками, и некоторые из них поделились историями о том, как они сами их видели.

«Вымеобразные облака на закате — самые крутые», — написал один.

«Я видел такие облака однажды. Так красиво!» — рассказал другой.

«Я заснял похожие облака, но это видео выглядит гораздо круче», — отметил третий.

«Иногда я забываю, в каком прекрасном мире мы живем», — поделился еще один.

А кто-то заявил: “Это вызвало бы у меня паническую атаку”.

Что это за облака?

Метеоролог американской компании AccuWeather, предоставляющей прогноз погоды, Адам Даути, рассказал Newsweek, что эти облака известны как вымеобразные облака, представляющие собой «мешкообразные образования, висящие под грозовыми наковальнями, обычно сильными грозами».

[inf] Наковальня — это плоское облачное образование в верхней части шторма, которое формируется, когда поднимающийся теплый воздух достигает точки, где окружающий воздух имеет примерно такую же температуру или даже теплее. [/inf]

По словам Даути, хотя вымеобразные облака и не являются редкостью, «они встречаются нечасто», и «видеть их такими эффектными — подсвеченными закатом — как на этом видео, гораздо реже».

Джонатан Беллес, старший метеоролог компании The Weather Company, рассказал Newsweek , что эти облака «наиболее заметны после грозы, проходящей вблизи заката, когда тусклый свет приводит к появлению теней и изменению цвета под облаками».

Эти уникальные облака образуются, когда «холодный воздух опускается из облака в более тёплый воздух ниже, часто под кучево-дождевыми наковальнями», — пояснил метеоролог. Ключевыми условиями образования этих облаков являются «кристаллы льда или влага наверху, турбулентность, а также нисходящий воздух и сдвиг ветра, формирующие эти мешки».