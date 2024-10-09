"Это вместо отопления" - В Новополоцке включили гирлянды на городской новогодней елке в октябре

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Опубликовано: 09.10.2024 13:31 , Обновлено: 09.10.2024

В Tiktok опубликовали ролик, в котором показали новогоднюю елку с включенными гирляндами в Новополоцке Витебской области. Напомним, сейчас октябрь.

“Новополоцк, 8 октября 2024 года. У нас включили елку”, - поделилась автор ролика и показала ее. В одном из комментариев девушка уточнила, что елка установлена на улице Молодежной в городе.

“Это вместо отопления”, - пошутила одна комментаторша.

“Ученые предупреждали, что время идет быстрее”, - продолжил юморить другой.

Третья пользовательница TikTok поделилась мнением, что решение включить огни на новогодней елке в октябре поможет “создать настроение”. “Темнеет рано, а тут гирлянды сверкают”, - отметила она.

В одном из комментариев автор ролика рассказала, что с этой живой ели в Новополоцке гирлянды не снимают: “В глаза они не бросаются, если не включить, а тягать туда-сюда смысла нет ежегодно”.

Кто-то рассказал, что в Новополоцке уже и гирлянды новогодние повесили, то есть к празднику город почти готов, осталось его дождаться.