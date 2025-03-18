Это видео с "рыбогусем" собрало более 600 тыс просмотров в TikTok. Что за птица?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.03.2025 14:09 , Обновлено: 18.03.2025

Для многих пользователей TikTok эта соцсеть открыла глаза на существование удивительных животных, о скрытых талантах которых многие и не подозревали. Ролики с их умениями с завидной регулярностью становятся вирусными, составляя конкуренцию сюжетам маститых видеоблогеров. Так, недавно в соцсети набрало популярность видео с необычной птицей, которая необычайно виртуозно охотится под водой.

https://www.tiktok.com/@jackie9599/video/7479634931098930463?_r=1&_t=ZS-8umHHme7BvG

Автор видео с ником jackie9599 в TikTok запечатлела в 16-секундном ролике подводную охоту элегантной птицы, которая практически сливалась с рельефом дна и камней, которые она исследовала. Пользователи соцсети восхитились способностью неизвестной охотницы и окрестили её в комментариях “рыбогусём”. Увиденный сюжет стал катализатором множества шуток. Менее чем за 10 дней видео собрало свыше 600 тысяч просмотров и более 400 комментариев.

“Ноу, ноу, ноу, мистер птица! Никаких новых плезиозавров, хватает лошадей, ставших китами”, - высказался один из пользователей, очевидно, посчитав увиденное новым витком эволюции.

“Какой-то странный у вас карась”, - пошутил другой комментатор.

“Что это за порода рыб?”, - продолжил шутить на рыбную тему ещё один комментатор.

“Птицы, плавающие под водой, мне всегда казались чем-то неправильным”, - высказался ещё один пользователь под видео.

“Для меня это как магия”, - восхитился кто-то.

“Представьте, во что это может превратиться за пару миллионов лет”, - написал ещё один пользователь.

Некоторые комментаторы идентифицировали птицу.

“Змеешейки потрясающие! Разве это не те самые огромные птицы, которые потом стоят, расправив крылья, на низкой ветке на солнце, чтобы высохнуть?” - написали в комментариях, где догадку подтвердила и автор видеоролика.

Семейство змеешейковых птиц насчитывает всего 4 вида, один из которых находится под угрозой исчезновения.

Своё название птица получила из-за своей длинной шеи, которая своим внешним видом и подвижностью действительно напоминает змею.

Змеешейка из видео своим оперением больше всего походит на австралийскую.

Эти птицы превосходные пловцы и ныряльщики и могут подолгу находиться в воде и под водой, преследуя свою жертву. По скорости передвижения под водой змеешейки не уступают пингвинам и бакланам, а передвигаются интересным способом: выставляют голову над поверхностью воды и изгибают её в виде буквы Z.