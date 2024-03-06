"Это убийца отношений" — Эксперты назвали главную причину, разрушающую браки

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Опубликовано: 06.03.2024 19:13 , Обновлено: 06.03.2024

Австралийские эксперты по отношениям раскрыли одну из самых главных причин, которая приводит к расставанию или разводам. Что это и как с этим бороться?

Австралийская эксперт по отношениям Дебби Риверс рассказала FEMAIL, что больше всего расставаниям способствует такой тип общения, как презрение. По её словам именно оно - ведущий фактор всех разводов.

«Презрение показывает отвращение к другому человеку, и оно отличается от критики. Вы можете и сами заметить, как это убивает любые отношения и затрудняет решение межличностных проблем», — сказала Риверс.

В понятие презрения эксперт включила оскорбления, сарказм, всяческие закатывание глаз и насмешки, враждебный юмор, поведение, в котором партнер постоянно пытается поддеть свою половинку и обставить все так, будто он лучше его (её). Унижения и чувство превосходства одного над другим создает много проблем и очень скоро партнер замечает, что вы просто испытываете к нему отвращение.

«Как правило, это происходит, когда в отношениях есть долгосрочные обиды и нерешенные проблемы. Это постоянные негативные мысли о вашем партнере», — отметила Дебби Риверс.

Есть ли решение?

Эксперт по отношениям доктор Лурве согласилась с доводами Риверс назвав презрение “токсичным коктейлем из неуважения и чувства превосходства по отношению к партнеру”. Она отметила, что ключевым фактором в преодолении этой проблемы является её распознание на ранней стадии.

«Открытое, честное общение и стремление к взаимному уважению могут служить мощным противоядием от презрения, способствуя более здоровым и прочным связям», — сказала доктор Лурве.

Она предложила парам бороться с презрением совместными усилиями и заменять его позитивными ценностями. Лурве призвала не игнорировать чувства своего партнера и почаще демонстрировать ему то, насколько он для вас ценен и как сильно вы его уважаете.

«Поступая таким образом, вы сможете проложить путь к длительным историям любви, которые выдержат испытание временем», — добавила доктор Лурве.

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