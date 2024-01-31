"Это свежий завтрак в постель!" — В украинском поезде возле окна выросли грибы
В одном из поездов "Укрзалізниці" (почти полный монополист в сфере железнодорожных перевозок в Украине) на окне выросли грибы. Фотографии, опубликованные в Сети, стали поводом для многочисленных шуток.
Кадры опубликовала пользовательница Галина Краснобрижа в группе “Грибы Украины” в Facebook.
“Подскажите, пожалуйста, что за грибы выращивает у себя в поездах “Укрзалізниця”?”, — написала она и рассказала, что фотографии сделаны в январе 2024 года в одном из поездов, курсирующих в Харьковскую область.
В комментариях люди определили, что это вешенки. И начали активно шутить.
“Я не понял, а чего вы жалуетесь? Это свежий завтрак в постель! Только вырос и сразу в рот! Такого сервиса даже в Европе нет”, — написал один пользователь.
“Можно сразу на сковородку!”, — отметил другой.
“В развитие темы: по чем килограмм?)”, — спросил третий.
“Тогда, может, проводники так подрабатывают — выращивают грибы в вагонах). А, может, это фирменные?”, — предположил четвертый.
“Ничего такой бонус к поездке”, — оценил еще один пользователь.
“Срезайте, дома приготовите”, — посоветовал кто-то.
Другие даже поделились рецептом приготовления вешенок.
Но некоторые пользователи не поверили, что грибы действительно выросли в поезде. Одни назвали “фотошопом”, другие утверждают, что в “Укрзалізниці” “вся постель с соответствующей эмблемой и полосками”.