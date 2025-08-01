Флешмоб с кабачками в TikTok набирает миллионы просмотров. Как сделать из них дудку?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2025 14:48 , Обновлено: 12.08.2025

Пользователи TikTok начали массово записывать видео, как делают дудки из кабачков. Самые веселые ролики из этого тренда порой набирают миллионы просмотров.

Всё началось с того, что одна пользовательница поделилась лайфхаком из детства и пошаговой инструкцией, как из стебля кабачков создать самую настоящую дудочку.

[info_b]Согласно инструкции, нужно срезать лист кабачка со стеблем (кто-то советует выбирать потолще, а кто-то - средний). Сам лист отрезать у самого основания. Затем сделать надрез. И, наконец, нужно со всей силы подуть в стебель. [/info_b]

И, как это часто бывает, другие пользователи быстро подхватили забаву и начали проверять лайфхак. Получился целый веселый флешмоб с “дудящими” в кабачок тиктокерами.

“ЭТО РАБОТАЕТ”, — подтвердили многие в соцсети. Одна из девушек посоветовала не дуть, а тянуть воздух в себя.

“Девушка, которая показала, как делать дудки из кабачков, спасибо!!! У меня не осталось ни одного листа кабачка”, — написала еще одна увлекшаяся пользовательница.

Некоторые видео набрали более 2 млн просмотров.

К слову, “звучат” разные кабачки по-разному.

Под роликами комментаторы также заявили, что хотят попробовать подудеть в стебель кабачка.

“Что вы сделали… Я пошла искать лист кабачка. Надеюсь они меня простят, чую с 1 раза не выйдет”, — написала одна пользовательница.

“Я облизала 4 листа”, — поделилась другая.

“Мне это надоооо”, — заявила третья.

“У нас получилось ? ржали всей семьей”, — отметил еще кто-то.