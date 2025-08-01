Флешмоб с кабачками в TikTok набирает миллионы просмотров. Как сделать из них дудку?
Пользователи TikTok начали массово записывать видео, как делают дудки из кабачков. Самые веселые ролики из этого тренда порой набирают миллионы просмотров.
Всё началось с того, что одна пользовательница поделилась лайфхаком из детства и пошаговой инструкцией, как из стебля кабачков создать самую настоящую дудочку.
[info_b]Согласно инструкции, нужно срезать лист кабачка со стеблем (кто-то советует выбирать потолще, а кто-то - средний). Сам лист отрезать у самого основания. Затем сделать надрез. И, наконец, нужно со всей силы подуть в стебель. [/info_b]
И, как это часто бывает, другие пользователи быстро подхватили забаву и начали проверять лайфхак. Получился целый веселый флешмоб с “дудящими” в кабачок тиктокерами.
“ЭТО РАБОТАЕТ”, — подтвердили многие в соцсети. Одна из девушек посоветовала не дуть, а тянуть воздух в себя.
“Девушка, которая показала, как делать дудки из кабачков, спасибо!!! У меня не осталось ни одного листа кабачка”, — написала еще одна увлекшаяся пользовательница.
Некоторые видео набрали более 2 млн просмотров.
К слову, “звучат” разные кабачки по-разному.
Под роликами комментаторы также заявили, что хотят попробовать подудеть в стебель кабачка.
“Что вы сделали… Я пошла искать лист кабачка. Надеюсь они меня простят, чую с 1 раза не выйдет”, — написала одна пользовательница.
“Я облизала 4 листа”, — поделилась другая.
“Мне это надоооо”, — заявила третья.
“У нас получилось ? ржали всей семьей”, — отметил еще кто-то.