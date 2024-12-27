"Это открытие ёлки или ада?" - Церемония зажжения новогодней ёлки в Полоцке вызвала вопросы у белорусов
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В TikTok появилось видео с открытия главной ёлки Полоцка. Одно из представлений на мероприятии вызвало массу вопросов у пользователей соцсети.
“Мощное файер-шоу представление в Полоцке на открытии главной ёлки города. До мурашек, эмоции переполнили всех”, — подписал ролик автор.
Однако не все комментаторы поддержали его восторг.
“Ужас. Это открытие ёлки или ада?” — спросил один из зрителей. Судя по лайкам, с ним согласились 40 человек.
“Dark Souls [компьютерная игра о монстрах и живых мертвецах], вырезанная сцена?” — написал второй.
“Пошла жара?” — отметил третий.
Четвертый пошутил: “И так я бросил пить ????”.
“Мое тревожное состояние выглядит именно так ?” — посмеялся еще кто-то.
Были и те, кто оценил представление и назвал его “крутым”.