"Это открытие ёлки или ада?" - Церемония зажжения новогодней ёлки в Полоцке вызвала вопросы у белорусов

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2024 14:30 , Обновлено: 27.12.2024

В TikTok появилось видео с открытия главной ёлки Полоцка. Одно из представлений на мероприятии вызвало массу вопросов у пользователей соцсети.

“Мощное файер-шоу представление в Полоцке на открытии главной ёлки города. До мурашек, эмоции переполнили всех”, — подписал ролик автор.

Однако не все комментаторы поддержали его восторг.

“Ужас. Это открытие ёлки или ада?” — спросил один из зрителей. Судя по лайкам, с ним согласились 40 человек.

“Dark Souls [компьютерная игра о монстрах и живых мертвецах], вырезанная сцена?” — написал второй.

“Пошла жара?” — отметил третий.

Четвертый пошутил: “И так я бросил пить ????”.

“Мое тревожное состояние выглядит именно так ?” — посмеялся еще кто-то.

Были и те, кто оценил представление и назвал его “крутым”.