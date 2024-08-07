"Это не спецэффекты" - Белорус снял на видео "шоу птиц" над Минским морем. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2024 11:11 , Обновлено: 07.08.2024

Пользователь TikTok поделился видео, в котором запечатлел эффектное передвижение птиц на закате над Минским морем. Что это такое?

“Вот это зрелище! Это не спецэффекты, это реально птицы!” - восхитился автор видеоролика.

Менее чем за сутки видео набрало почти 100 тысяч просмотров и свыше 180 комментариев от пользователей.

Одни подписчики удивились увиденному не меньше автора, другим же зрелище показалось привычным.

“Красиво. Всё детство и юность провели за городом, но ничего подобного не видела”, - призналась одна белоруска.

“Я неделю назад видела в Брестской области! Невероятно красиво”, - написала другая.

“Это всегда и раньше было. Просто телефонов с камерами не было”, - заявил кто-то.

“Чаще выезжайте из города и не будете так удивляться”, - написал один комментатор.

“57 лет живу на селе. Такое вижу впервые” - не согласился другой.

“Это называется мypмypaция. Зрелище захватывающее и неопасное. Танец птиц”, - рассказал кто-то.

[info_b]Мурмурация (от лат. murmuratio — «бормотание, жужжание») - это скоординированный полёт больших стай птиц, при котором возникают объёмные динамические фигуры различной плотности.[/info_b]

Точного объяснения этого явления у учёных нет. Одной из причин, по которой птицы собираются в огромные стаи, по мнению исследователей, является желание защититься от хищников. В момент опасности они летают с резкими переменами направления, одновременно имитируя огромное живое существо и сбивая хищных птиц с толку.

Такое поведение характерно для скворцов, ворон, галок и других птиц. Чаще всего его можно заметить ближе к осени или даже зимой.

К слову, подобное явление можно наблюдать и у других животных, например, некоторые виды рыб. Чуя угрозу, они также объединяются в большие группы, чтобы защитить себя.