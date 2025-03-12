"Это кринж" - Турист попросил "солнечного затмения" в брестском отеле. И ему устроили

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Опубликовано: 12.03.2025 21:30 , Обновлено: 12.03.2025

Турист опубликовал в TikTok видео, где показал, какое "солнечное затмение" сделали ему в номере брестского отеля. Произошло это после того, как мужчина пожаловался, что не может найти выключатель светильника. Комментаторов повеселила ситуация.

“Ситуация в белорусском отеле. Звоню на ресепшен, говорю “Женщина, не могу найти выключатель, свет вырубить, [чтобы] поспать нормально”. Она говорит “А это солнечный свет у нас, его невозможно выключить”, - передал диалог автор ролика.

Он попросил решить проблему. “Пришла, поставила магнитные заглушки, устроила солнечное затмение в номере. Одна заглушка, кстати, так и не прилепилась. Так-то, прогресс налицо”, - добавил турист.

То есть в номере просто были небольшие круглые окна на потолке, через которые днем туда попадал яркий солнечный свет.

“Это прям кринж”, - поделилась эмоциями одна комментаторша.

“Идея прикольная, но вот то, что приходится вручную закрывать эти светильники, конечно, ужас”, - считает другой пользователь TikTok.

“Пульта от солнца еще не придумали. А вот затмение - это тема”, - написала третья.

Кто-то же посоветовал купить ночную маску для сна, чтобы солнце не мешало. “Какие вы все нежные, наверное, 1000 евро за ночь заплатили? У нас прекрасные города и женщины, не каждый мужик в другой стране для вашего удобства такое бы сделал”, - высказалась еще одна комментаторша.