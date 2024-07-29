"Это какое-то другое измерение" - В соцсети Х показали, как выглядит сливной канал в Японии

🎥 Видео

Опубликовано: 29.07.2024 17:56 , Обновлено: 29.07.2024

В соцсети Х появилась видеосъёмка сливных каналов в Японии, которые поразили пользователей соцсетей своей красотой.

В представлении большинства словосочетание “сливные каналы” моментально рисует картинки с не очень чистой водой. Однако это не относится к японскому городу Симабара, в котором находится множество японских горячих источников - Онсэн.

Там вода в сливных каналах не только кристально чистая. В ней даже водятся парчовые карпы, более известные как карпы кои.

Эти каналы в Японии у туристов получили статус настоящей достопримечательности. Многие гости страны спешат полюбоваться на движение потоков рыб по узким колеям, заполненным водой с источников. Но даже при отсутствии животных эти сливные каналы могут выглядеть просто фантастически красивыми, как, например, в этих видеороликах.

“Это какое-то другое измерение”, - восхитился один из комментаторов.

“Похоже на аквариум”, - написал ещё кто-то.

“Ух ты, потрясающе! И как им только удается это поддерживать?”, - задался вопросом ещё один пользователь.