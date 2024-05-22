"Это физически невозможно!" - Видео с постройкой скульптуры из морских камней собрало более 50 млн просмотров в TikTok
Художник Коул Эллсуорт публикует в TikTok видеоролики с процессом создания скульптур из морских булыжников, которые бросают вызов законам гравитации. Одно из таких видео собрало уже свыше 50 миллионов просмотров и более 100 тысяч восхищённых комментариев.
Пользователей соцсети удивила каменная скульптура созданная мастером балансировки камней.
“Как ? Это против закона физики… Я оруууу”, - написал один из пользователей TikTok.
“Это физически невозможно!”, - удивился увиденному ещё один комментатор.
“Главное чтоб на ногу не упал камень”, - забеспокоился кто-то.
Некоторые комментаторы отметили релаксирующий эффект от увиденного и заявили, что не против были бы заняться подобным искусством.
“Хочу туда и делать тоже самое… забыть о всех проблемах, полностью забыться на морском пляже. Душа тянется”, - написал кто-то.
“Тоже хочу на море с камнями ковыряться, а не вот это всё”, - вторил ещё один комментатор.
“Нервная система восстановлена. Можно идти дальше”, - резюмировал один из подписчиков под видео, а другой добавил:
“Как будто после сеанса психолога”
[info_b]Так называемый Rock balance (балансирование камней) обрел популярность в 2010-х годах и стало вирусным благодаря соцсетям. Сегодня этому нетипичному искусству даже посвящаются фестивали конкурсы. В частности, существует фестиваль Balanced Art World в Канаде и чемпионат Европы по укладке камней в Шотландии.[/info_b]