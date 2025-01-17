"Это должно быть дороже золота" - Видео с этими 12 камнями восхитило пользователей TikTok. Что за виды?

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Опубликовано: 17.01.2025 16:56 , Обновлено: 17.01.2025

О кольце с бриллиантом мечтают многие девушки, но существуют минералы такой красоты, которая может заворожить не меньше самых драгоценных камней. В TikTok показали, как выглядят радужный обсидиан, небесный кварц и многие другие минералы, от которых у комментаторов "перехватило дух". Как называются все эти виды камней?

https://www.tiktok.com/@rocksforthespiritt/video/7460671953150692654?_t=ZM-8t8smXMZDZm&_r=1

Пользовательница с ником rocksforthespiritt регулярно делится контентом, посвящённым кристаллам и минералам. В одном из видеороликов девушка продемонстрировала экземпляры редчайшей красоты, которые, судя по информации из видео, были найдены и собраны в самых разных уголках Америки.

В минутном ролике в порядке очередности были продемонстрированы дымчатый рутилированный кварц, ларимар, везувианит, аметист, радужный обсидиан, шпинель, небесный кварц, кунцит, корончатый кольцит, пуритовый фантомный кварц, опал и тиндаловый фантомный кварц.

Пользователи соцсети пришли в восторг от красоты представленных экземпляров.

“Вот это должно быть дороже золота”, - написал один из комментаторов.

“И все такие разные, каждый со своими особенностями. Прямо как люди”, - высказалась другая пользовательница.

“Смотря на эти камни и под эту музыку, я чувствовала себя, словно я в другом магическом мире, в кабинете у волшебника”, - заверила третья.

“Я продам почку за это! Как же это Господи красиво! Спасибо за такой чудесный мир красоты”, - написал ещё один пользователь.

“Просто дух захватывает от этой красоты”, - восхитился ещё кто-то.