"Это дерево видело динозавров" - Видео с гигантской секвойей вызвало "мурашки по коже" у пользователей TikTok

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Опубликовано: 16.01.2025 11:34 , Обновлено: 16.01.2025

Иногда скроллинг ленты соцсетей походит на настоящий экскурс по диковинным местам планеты. Необычайная красота растений и природных явлений, запечатлённых на видео, покоряет пользователей соцсетей со всех уголков мира. Так, недавно один из роликов с гигантской секвойей в TikTok собрал свыше 7 миллионов просмотров. Узнали, где можно увидеть такое дерево воочию и какой высоты они могут достигать.

https://www.tiktok.com/@adriandelira/video/7454041661069479214

Масштаб огромной секвойи, рядом с которой человек выглядит невзрачной точкой, быстро покорил пользователей соцсети, собрав в обсуждениях свыше 12 тысяч комментариев. Дерево-гигант произрастает в Национальном парке “Секвойя” в Калифорнии (США), однако оно не самое впечатляющее из тех, что там есть.

Секвойи — древние деревья, которые могут жить до 1600 лет, достигая впечатляющих размеров как в высоту, так и в ширину. Так, высоту более 110 м имеют 15 ныне известных растущих деревьев.

Абсолютным рекордсменом стала секвойя Гиперион, произрастающая в другом калифорнийском парке “Редвуд”. Её высота составляет почти 116 метров, что можно сопоставить с 36-этажным домом. А самая толстая секвойя растёт в вышеупомянутом парке и зовётся Генерал Шерман. Её объём достигает 1487 м³. Чтобы обнять такое дерево, потребуется 20 человек.

Самое толстое дерево - секвойя "Генерал Шерман"

“Мурашки по коже от мощи этого дерева”, — написала одна из пользовательниц под видеороликом.

“Самый потрясающий лес, который я видела, и такого больше нет нигде”, — восхитилась другая.

“Долгожитель, сколько же пришлось повидать этому мощному растению? Если бы оно могло поведать о летописи событий”, — высказался ещё кто-то.

“Это дерево видело динозавров”, — написал ещё один комментатор, однако с ним не согласились, заметив, что хотя деревья росли миллионы лет назад, существующие экземпляры не из той эпохи.

К слову, секвойи произрастают только в горах Калифорнии, и сохранилось всего около 30 рощ с этими исполинскими деревьями. Старейшей зарегистрированной секвойе на данный момент 3200 лет. Эти деревья устойчивы к болезням и успешно переживают пожары. Огонь не может прожечь их толстую кору и обычно даже не достаёт до веток.