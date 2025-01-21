"Это что-то магическое" - В TikTok показали как звучат деревья внутри

🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2025 14:54 , Обновлено: 21.01.2025

Большинство людей, говоря о звуках, которые издают деревья, представляет только шелест листьев. Однако, как оказалось, деревья могут звучать и внутри. Так, звукорежиссер, активно ведущий блог в TikTok, продемонстрировал при помощи контактного микрофона, какие звуки можно услышать внутри сосны. Это видео собрало почти 800 тысяч просмотров.

https://www.tiktok.com/@akhariton.ov/video/7459403108263660822

Пользователь с ником akhariton.ov - звукорежиссер, занимающийся полевыми записями звуков.

Своей библиотеки атмосфер он делится на страничке в TikТok. В коллекции блогера не только всем известные звуки морского прибоя или хруста снежного покрова, но и небанальные аудиодорожки “трубы теплоцентрали” или “электромагнитного поля точки для разлива воды”.

В одном из своих самых популярных роликов блогер прислушался к звучанию сосны в морозный день и записал щёлканье и скрип древесны волокон, которые слышны внутри ствола дерева.

Многие пользователи удивились, услышав звук дерева, недоступный обычному уху.

“Вот это я понимаю, контент, а не то, что сейчас делают!” - восхитился один из комментаторов.

“Будто сердечко стучит, приятно”, — заметил кто-то другой.

“Это что-то магическое”, — ещё один комментарий под видео.

Некоторые принялись сочинять шутки, пытаясь найти объяснение услышанным звукам.

“Белки ремонт делают, всё норм”, — пошутил один из пользователей в комментариях.

“Так она осанку десятилетиями держит. Ожидаемо, что позвоночник хрустит”, — написал ещё кто-то.

“Там жарят попкорн”, — выдали ещё один вариант в комментариях.

Одни сравнили услышанное с азбукой морзе, а другим треск сосны напомнил звуки из “Майнкрафта”.