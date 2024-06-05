"Это что, компьютерная графика?" - Видео с катанием по траве в Китае собрало почти 5 млн просмотров. Что с ним не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2024 14:17 , Обновлено: 05.06.2024

В соцсети Х показали видео с катанием по траве в одном из регионов Китая. Менее чем за сутки видео набрало почти 5 миллионов просмотров, но пользователи соцсети усомнились в реалистичности уведенного.

Многие комментаторы восхитились необычностью китайского развлечения и красивым видом, который открывается для съезжающих с горы.

“Ух ты! Посмотрите на облака”, - восторгнулся кто-то.

“Это выглядит чертовски весело!”, - написал ещё один комментатор.

Но некоторые пользователи усомнились в реалистичности неба в видео и предположили, что для создания видеоролика была задействована компьютерная графика.

“Это что, компьютерная графика?”, - задался вопросом один из комментаторов.

“Небо в этом видео не настоящее. Есть несколько видеороликов, на которых одни и те же люди скользят по рельсам, но на разном фоне в небе”, - заметил один из пользователей соцсети.

“Кстати, это сильно отредактированное представление. Об этом свидетельствует сбой матрицы в небе. Насыщенность зеленого, скорее всего, также будет увеличена до 11”, - высказался ещё один комментатор под видео.

[info_b]Травяные горки длиной 1200 метров находятся в прерии Хулунбуир в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Это достаточно отдалённое место, о котором знают не все туристы. Добраться до огромного зелёного пастбища не так-то просто, дороги туда не ведут. Те, кто желает туда попасть, обязательно следуют вместе с группой и экскурсоводом. Жители Китая, уставшие от городской суеты, стремятся в Хулунбуир, чтобы насладиться красотами природы и скатиться с травяной горы, с которой открывается красивый панорамный вид на горизонт и кажущиеся бескрайние поля.[/info_b]