"Это что, компьютерная графика?" - Видео с катанием по траве в Китае собрало почти 5 млн просмотров. Что с ним не так?
В соцсети Х показали видео с катанием по траве в одном из регионов Китая. Менее чем за сутки видео набрало почти 5 миллионов просмотров, но пользователи соцсети усомнились в реалистичности уведенного.
Многие комментаторы восхитились необычностью китайского развлечения и красивым видом, который открывается для съезжающих с горы.
“Ух ты! Посмотрите на облака”, - восторгнулся кто-то.
“Это выглядит чертовски весело!”, - написал ещё один комментатор.
Но некоторые пользователи усомнились в реалистичности неба в видео и предположили, что для создания видеоролика была задействована компьютерная графика.
“Это что, компьютерная графика?”, - задался вопросом один из комментаторов.
“Небо в этом видео не настоящее. Есть несколько видеороликов, на которых одни и те же люди скользят по рельсам, но на разном фоне в небе”, - заметил один из пользователей соцсети.
“Кстати, это сильно отредактированное представление. Об этом свидетельствует сбой матрицы в небе. Насыщенность зеленого, скорее всего, также будет увеличена до 11”, - высказался ещё один комментатор под видео.
[info_b]Травяные горки длиной 1200 метров находятся в прерии Хулунбуир в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Это достаточно отдалённое место, о котором знают не все туристы. Добраться до огромного зелёного пастбища не так-то просто, дороги туда не ведут. Те, кто желает туда попасть, обязательно следуют вместе с группой и экскурсоводом. Жители Китая, уставшие от городской суеты, стремятся в Хулунбуир, чтобы насладиться красотами природы и скатиться с травяной горы, с которой открывается красивый панорамный вид на горизонт и кажущиеся бескрайние поля.[/info_b]