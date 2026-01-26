Эти гиганты возвышались на Земле миллионы лет назад: "Другой вид жизни"

Опубликовано: 26.01.2026 09:40 , Обновлено: 26.01.2026

Учёные приоткрыли тайну живых организмов, достигавших высоты 8 метров, которые возвышались над равнинами около 400 миллионов лет назад. Не грибы, не животные и не растения — прототакситы не оставили потомков в нашем времени, став тупиковым экспериментом природы.

Они возвышались над древними болотами и доминировали на земных континентах на протяжении десятков миллионов лет, ещё до появления первых деревьев. Эти «живые башни» вызывают ажиотаж даже среди учёных, потому что не похожи ни на один другой организм на Земле.

Первые окаменелости прототакситов были обнаружены в Канаде в XIX веке. Тогда геолог Джон Уильям Доусон считал их остатками древних хвойных деревьев, отсюда и название, означающее «первый тис». Более поздние исследования показали, что это могли быть гигантские грибы, когда-то составлявшие экосистему целых «грибных лесов».

Однако недавний анализ образцов из Райни-Черт в Шотландии, одной из наиболее хорошо сохранившихся наземных экосистем девонского периода, содержащей как растительные, так и животные окаменелости, поставил под сомнение эту теорию.

У прототакситов отсутствовали листья, ветви и цветы. Вместо классической корневой системы у них было простое клубневое основание. При этом, если сравнивать их с грибами, то они были намного сложнее. Грибы имеют простые сети длинных трубчатых структур, называемых гифами. Образцы прототакситов состоят из трёх различных типов трубок и плотных центров в местах их ветвления и соединения.

Группа исследователей под руководством доктора Сэнди Хетерингтон и доктора Корентина Лорона показала, что прототакситы не содержали соединений, типичных для грибов, таких как хитин, хитозан или бета-глюкан. Перилен, биомаркер, характерный для клеточных стенок грибов, также отсутствовал. Оказалось, что их состав не соответствует химическому составу любого другого живого организма на нашей планете.

В итоге, Сэнди Хетерингтон, научный сотрудник Национальных музеев Шотландии, заявила, что учёные сделали важный шаг в изучении прототакситов, остатки которых остаются предметом научных дискуссий на протяжении 165 лет.

Результаты исследования не оставили сомнений: прототакситы не вписываются ни в одну из существующих групп грибов или растений. Отсутствие как анатомического — эти большие «живые башни» выглядели действительно необычно — так и химического соответствия какому-либо современному или ископаемому организму не позволяет отнести прототакситов к какому-либо известному царству жизни.

“Это жизнь, но не в том виде, в каком мы её знаем сегодня, она обладает анатомическими и химическими характеристиками, отличными от грибов или растений, и, следовательно, принадлежит к полностью вымершей эволюционной ветви жизни”, — уточнила Сэнди Хетерингтон.

По мнению учёной, прототакситы являются свидетельством того, что эволюция «экспериментировала» с различными формами сложной жизни ещё до появления деревьев или кустарников.

«Таким образом, прототакситы представляют собой независимый эксперимент, который жизнь провела по созданию крупных, сложных организмов, о которых мы можем узнать только благодаря исключительно хорошо сохранившимся ископаемым», — вторила соавтор статьи Лаура Купер, аспирантка Института молекулярных наук о растениях при Эдинбургском университете.

Хотя прототакситы существовали около 50 миллионов лет, они исчезли с поверхности Земли примерно 360 миллионов лет назад, уступив место растениям. Учёные не знают, было ли их вымирание результатом конкуренции или изменения климата, но одно можно сказать наверняка: эти гиганты не оставили потомков.