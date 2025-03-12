Эти белорусские названия птиц знают только самые эрудированные. Сможете определить по фото?

Тест

Опубликовано: 12.03.2025 10:23 , Обновлено: 12.03.2025

Весна — время, когда не только возвращается долгожданное тепло, но и многие птицы. Какие-то из них уже вернулись из "отпуска", другие успешно перезимовали и теперь радуют своим звонким пением. Как бы то ни было, определить каждого пернатого, который показывается на глаза, бывает нелегко. А когда дело касается их белорусских названий, это занятие и вовсе превращается в задачку со звёздочкой. Telegraf.news собрал фото 10 птиц, которых можно повстречать в Беларуси, чтобы проверить, сможете ли вы назвать их на родном языке.

Согласно данным за 2015 год, в Беларуси насчитывается 325 видов птиц. Каждому из них присущ не только уникальный внешний вид, но и свои интересные названия, которые в белорусском языке часто отличаются. Получится ли у вас определить их правильно по фотографиям?

Предупреждаем, в этом тесте не будет “бусла” и “зязюлі”. Найти правильные варианты смогут или настоящие знатоки, или люди с хорошей интуицией. Как бы то ни было, мы уверены, что после этого теста вы наверняка сможете удивить окружающих эрудицией не только по части знания белорусских названий птиц, но и некоторыми фактами из их пернатой жизни.

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