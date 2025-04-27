Эти 8 дорог ведут "в никуда". Собрали фото заброшенных шоссе, мостов и асфальтовые следы прошлого

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Опубликовано: 27.04.2025 16:20 , Обновлено: 24.04.2025

Иногда планы по строительству разветвлённой сети автомагистралей не реализуются. Построенные дороги и мосты годами стоят без использования, в конечном итоге меняя своё назначение. Одни становятся туристическими достопримечательностями или пастбищами, а другие сносятся. Особенно славятся такими местами США, но не только. Заброшенные дороги можно найти и в Европе.

В США многие недостроенные автомагистрали и мосты превратились в туристические достопримечательности или были заброшены, как знаменитый «мост в никуда» в Калифорнии

Заброшенные проекты привлекают поклонников urbex, которые исследуют и фотографируют подобные места, а дороги иногда превращаются в велосипедные дорожки и пешеходные маршруты.

Подобные заброшенные сооружения расположены в Германии, Испании, Аргентине и Польше, где «Берлинка» и «Олимпианка» стали частью современной инфраструктуры.

“Мост в никуда”

Примером незавершённого масштабного проекта является знаменитый «мост в никуда» недалеко от города Азуса в Калифорнии. Это монументальное сооружение, построенное в 1936 году, должно было стать частью шоссе, пересекающего горы Сан-Габриэль, но в итоге так и осталось символом нереализованных планов. Сегодня это туристическая достопримечательность.

«Мост в никуда», Калифорния/Фото иллюстрационное

“Большая четверка”

Другие крупные сооружения, по которым никогда не проезжали автомобили, стали популярными местами для поклонников urbex или были преобразованы в велосипедные и пешеходные дорожки, как, например, мост Big Four «Большая четвёрка», соединяющий Кентукки и Индиану.

Мост Big Four/Фото иллюстрационное

«Козья тропа»

Часть трассы 23 в Пенсильвании (США) была засажена травой в 1977 году и используется местными скотоводами для выпаса животных. Отсюда и её неофициальное название — «Козья тропа».

Трасса 66/Фото иллюстрационное

Трасса 66 имеет настолько культовый статус, что по сей день является важным пунктом туристических маршрутов. После открытия системы межштатных автомагистралей (Interstate Highway System) в середине XX века значимость Route 66 начала снижаться. Участки легендарного шоссе 66 постепенно закрывались. Некоторые исторические места ещё сохранились, но многие объекты заброшены. Однако историческая ценность и культурная роль трассы привели к созданию организаций и инициатив по сохранению наследия маршрута. Сегодня это одна из наиболее известных достопримечательностей Соединенных Штатов, притягивающая туристов со всего мира.

«Шоссе-Граффити»

Участок трассы 61 в Пенсильвании был закрыт для движения после пожара на угольной шахте в Централии в 1962 году. Путешественники, посещающие заброшенную автомагистраль, стали оставлять на асфальте граффити. После выхода в 2006 году фильма «Сайлент Хилл» популярность заброшенного участка трассы 61 резко выросла и количество граффити увеличилось. К 2010 году большая часть шоссе была покрыта рисунками и именами посетителей. В конечном счёте дорогу стали называть «The Graffiti Highway» («Шоссе-Граффити»).

Трасса 61 («The Graffiti Highway»)/Фото иллюстрационное

Не только в США

США – не единственная страна, где можно встретить мосты или дороги и автомагистрали, ведущие в никуда. Подобные конструкции можно найти в Аргентине, Канаде, Великобритании, Гонконге, Чехии и Германии, а также в Польше.

В Германии после воссоединения страны в 1990 году многие дорожные проекты утратили своё значение и сегодня некоторые из них ведут в никуда, уходя в чистое поле, где и заканчивают свой курс. Другие были заброшены в течение десятилетий, например, мост возле города Аль на автомагистрали A66, который оставался неиспользованным с 1966 по 1994 год.

Заброшенное шоссе, бывшая развязка в Северном Рейне-Вестфалии в Германии

Некоторые приграничные дороги закрыты из-за ухудшения отношений между соседними странами. Это произошло на границах Алжира и Марокко, Северной Кореи и Южной Кореи, Израиля, Сирии и Ливана, а также Армении, Турции и Азербайджана.

Даже при хороших отношениях страны закрывают трансграничные дороги, как это было в случае с США и Канадой в 1976 году. В том случае причиной решения стало отсутствие движения.

“Берлинка”

Участок автомагистрали «Берлинка» /Фото иллюстрационное

В Польше в течение многих лет достопримечательностью Померании были фрагменты «Берлинки» — автомагистрали, построенной до и во время Второй мировой войны, которая должна была иметь протяжённость 500 км и соединить Берлин с Кёнигсбергом. Со временем части автомагистрали были снесены, например, виадук в Лисове, или отреставрированы и включены в современную инфраструктуру.

«Олимпийская автомагистраль»

Колонны недостроенного виадука «Олимпийский» в 2005 году были разрушены пять лет спустя

Вторым подобным проектом в Польше является «Олимпийская автомагистраль», построенная перед московской Олимпиадой 1980 года. В настоящее время два участка этой недостроенной автомагистрали являются частью автомагистрали А2. С 2012 года по этой автомагистрали можно доехать из Варшавы через Познань в Берлин.

Независимо от причин, по которым эти дороги были заброшены или так и не были достроены, они являются захватывающей частью пейзажа, даже если всё, что от них осталось, — это мосты в никуда или куски асфальта посреди поля. Они напоминают нам, что не все амбициозные планы развития инфраструктуры заканчиваются успехом.