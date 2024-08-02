Эти 25 фотографий могут сломать мозг. Получится ли у вас понять с первого взгляда?

📷 Фото

Опубликовано: 02.08.2024 14:13 , Обновлено: 02.08.2024

Если вы любите фотографии с интересными ракурсами и оптическими иллюзиями, то эта подборка приведет вас в восторг. Возможно, вам придется прищурить глаза и долго смотреть на эти кадры, чтобы понять, что именно происходит. Но главное цель — развлечь и помочь расслабится после тяжелых рабочих дней.

Кот умеет летать!

Кадр из фильма “Звонок”?

Тигр после грязевой ванны

Это одна фотография

Зууууум

Заставляет задуматься

Облако на небе или черепаха в пруду?

Он даже не подозревает…

Это одна фотография

Крошечные руки

Где голова?!

Кто-нибудь, принесите велосипедный насос

Гигантский кот

На секунду можно растеряться

Магия

Это как???

Лицо на лице

“Этот человек смотрит на меня, не двигаясь, уже почти 30 минут…”

“Я выгляжу так, будто у меня нет ног”

Самое дружелюбное дерево на свете

Он действительно выскочил из телевизора?

Что-то явно не так

“Убери руку от моей жены!”

Автобусная остановка рядом с морем

Чемпион по армрестлингу выходит замуж?