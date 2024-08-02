Эти 25 фотографий могут сломать мозг. Получится ли у вас понять с первого взгляда?
📷 Фото
Если вы любите фотографии с интересными ракурсами и оптическими иллюзиями, то эта подборка приведет вас в восторг. Возможно, вам придется прищурить глаза и долго смотреть на эти кадры, чтобы понять, что именно происходит. Но главное цель — развлечь и помочь расслабится после тяжелых рабочих дней.
Кот умеет летать!
Кадр из фильма “Звонок”?
Тигр после грязевой ванны
Это одна фотография
Зууууум
Заставляет задуматься
Облако на небе или черепаха в пруду?
Он даже не подозревает…
Это одна фотография
Крошечные руки
Где голова?!
Кто-нибудь, принесите велосипедный насос
Гигантский кот
На секунду можно растеряться
Магия
Это как???
Лицо на лице
“Этот человек смотрит на меня, не двигаясь, уже почти 30 минут…”
“Я выгляжу так, будто у меня нет ног”
Самое дружелюбное дерево на свете
Он действительно выскочил из телевизора?
Что-то явно не так
“Убери руку от моей жены!”
Автобусная остановка рядом с морем
Чемпион по армрестлингу выходит замуж?
Темы: #Жизнь #Головоломки #Фото и Видео