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Эти 25 фотографий могут сломать мозг. Получится ли у вас понять с первого взгляда?

Эти 25 фотографий могут сломать мозг. Получится ли у вас понять с первого взгляда?
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📷 Фото

Если вы любите фотографии с интересными ракурсами и оптическими иллюзиями, то эта подборка приведет вас в восторг. Возможно, вам придется прищурить глаза и долго смотреть на эти кадры, чтобы понять, что именно происходит. Но главное цель — развлечь и помочь расслабится после тяжелых рабочих дней.

Кот умеет летать!

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Кадр из фильма “Звонок”?

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Тигр после грязевой ванны

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Это одна фотография

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Зууууум

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Заставляет задуматься

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Облако на небе или черепаха в пруду?

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Он даже не подозревает…

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Это одна фотография

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Крошечные руки

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Где голова?!

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Кто-нибудь, принесите велосипедный насос

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Гигантский кот

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На секунду можно растеряться

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Магия

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Это как???

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Лицо на лице

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“Этот человек смотрит на меня, не двигаясь, уже почти 30 минут…”

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“Я выгляжу так, будто у меня нет ног”

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Самое дружелюбное дерево на свете

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Он действительно выскочил из телевизора?

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Что-то явно не так

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“Убери руку от моей жены!”

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Автобусная остановка рядом с морем

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Чемпион по армрестлингу выходит замуж?

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