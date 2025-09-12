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Эти 15 забавных котов заставили интернет умиляться и смеяться в голос

Эти 15 забавных котов заставили интернет умиляться и смеяться в голос
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📷 Фото

Если у вас есть кот, то дома вам наверняка не приходится скучать. При этом пушистые даже не стараются специально рассмешить своих хозяев — им достаточно просто оставаться самими собой. Ярким подтверждением этому служит из 15 фотографий со всего мира, которое демонстрирует милоту, забавность и непредсказуемость наших питомцев.

Любители коробок

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Первый поцелуй

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Малыш вырос

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Настоящий босс

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“Не вижу разницы”

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Гимнаст

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Стаканчик кофе кота

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Бизнесмен

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Искусство и художник

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Киви

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“Это не то, что я заказывал”

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Сплюшка

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Вот что хочется сделать осенними вечерами

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В жизни важен баланс… и уточки

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Бонус

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