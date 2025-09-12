Эти 15 забавных котов заставили интернет умиляться и смеяться в голос
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Если у вас есть кот, то дома вам наверняка не приходится скучать. При этом пушистые даже не стараются специально рассмешить своих хозяев — им достаточно просто оставаться самими собой. Ярким подтверждением этому служит из 15 фотографий со всего мира, которое демонстрирует милоту, забавность и непредсказуемость наших питомцев.
Любители коробок
Первый поцелуй
Малыш вырос
Настоящий босс
“Не вижу разницы”
Гимнаст
Стаканчик кофе кота
Бизнесмен
Искусство и художник
Киви
“Это не то, что я заказывал”
Сплюшка
Вот что хочется сделать осенними вечерами
В жизни важен баланс… и уточки
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Темы: #Жизнь #Животные #Кошки #Фото и Видео