Эти 15 забавных котов заставили интернет умиляться и смеяться в голос

📷 Фото

Опубликовано: 12.09.2025 10:28 , Обновлено: 12.09.2025

Если у вас есть кот, то дома вам наверняка не приходится скучать. При этом пушистые даже не стараются специально рассмешить своих хозяев — им достаточно просто оставаться самими собой. Ярким подтверждением этому служит из 15 фотографий со всего мира, которое демонстрирует милоту, забавность и непредсказуемость наших питомцев.

Любители коробок

Первый поцелуй

Малыш вырос

Настоящий босс

“Не вижу разницы”

Гимнаст

Стаканчик кофе кота

Бизнесмен

Искусство и художник

Киви

“Это не то, что я заказывал”

Сплюшка

Вот что хочется сделать осенними вечерами

В жизни важен баланс… и уточки

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